Detran-AM comemora 48 anos e encerra Semana Nacional de Trânsito

A Semana Nacional de Trânsito (SNT) foi encerrada nesta sexta-feira (25/09), pelo Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), que também comemorou 48 anos com a entrega dos donativos arrecadados na campanha solidária “O amor ao próximo não se aposenta” e a doação de sangue para a Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam).

A comemoração do aniversário do Detran-AM ainda teve a inauguração de um mural em homenagem aos ex-diretores do órgão.

Na manhã desta sexta, um comboio do órgão levou os donativos (1,5 tonelada) até a Casa do Idoso São Vicente de Paulo. Segundo o presidente do abrigo, as doações irão suprir a necessidade de alimentação dos idosos durante seis meses. “O dinheiro que iríamos gastar com esses alimentos e materiais nós vamos poder usar para outros fins, graças a essa maravilhosa ajuda do Detran Amazonas”, comemorou João Romão.

O diretor-presidente do Detran foi pessoalmente entregar o material arrecadado. Ele, que nunca tinha ido ao abrigo, ficou impressionado com o trabalho feito no local. “Estou muito feliz em poder contribuir com uma instituição tão séria quanto esta. E que bom que nossas doações vão poder supri-los por alguns meses”, comemorou.

Doação de sangue – A sexta-feira também foi dia dos funcionários do Detran-AM e parceiros ajudarem a repor o estoque de sangue do Hemoam. O ônibus de coleta externa (“Vampirão”) permaneceu no estacionamento do órgão durante todo o dia.

A coleta ajudou a repor o estoque, principalmente dos tipos AB positivo e AB negativo que estavam críticos.

Ex-diretores-presidentes – As comemorações do aniversário do Detran e a SNT encerraram com a inauguração do mural de ex-diretores-presidentes do órgão. O painel foi montado no saguão principal, onde transitam, em média, de quatro a cinco mil pessoas fora do período de pandemia.

Para os servidores mais antigos, a homenagem foi uma viagem ao passado. “Eu entrei em 1972, com 18 anos. Posso dizer que eu conheço bem esses 48 anos do Detran. Muita coisa mudou: saímos da fase do papel para a era da tecnologia. É muito gratificante. Isso aqui é minha vida”, relembrou Gleice Barros, coordenadora da Comissão de Leilão do Detran-AM e, atualmente, servidora mais antiga do órgão.

“Inaugurar essa galeria de ex-diretores é uma singela forma de homenagear todos aqueles que me antecederam e tiveram papel importantíssimo na construção do Detran Amazonas”, disse Rodrigo de Sá Barbosa, diretor-presidente.

Desde sua criação, em setembro de 1972, o órgão já teve 18 diretores-presidentes e três sedes. A primeira foi na esquina das ruas José Paranaguá com Floriano Peixoto, no Centro de Manaus. Em 1979, o Detran se mudou para a antiga avenida Recife, hoje Mário Ypiranga Monteiro, onde permaneceu por 39 anos. Em 2018, o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas foi realocado para a nova sede, mais moderna, onde funcionam suas dependências atuais.

Fotos: Divulgação/Detran-AM

