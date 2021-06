Detran-AM atua nas operações Mão de Ferro e Lei Seca e no mutirão de vacinação do Governo do Estado

Nesse fim de semana, o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) intensificou as fiscalizações de trânsito por meio do Núcleo Especializado em Operações de Trânsito (Neot). Além de fiscalizar e coibir irregularidades nas ruas da capital, o Núcleo participou da operação Mão de Ferro e também na campanha Vacina Amazonas, contra a Covid-19.

As fiscalizações do Neot iniciaram na sexta-feira (11/06) com a operação Mão de Ferro, ação integrada entre as polícias do Amazonas e a Força Nacional de Segurança. Nas zonas norte, leste e sul, a operação resultou em 45 autuações por diversas infrações de trânsito, sendo uma constatada por alcoolemia. Quinze veículos foram removidos.

A operação tem como objetivo dar continuidade às ações de pronta resposta aos atos criminosos praticados no fim de semana anterior.

Também na sexta-feira, uma das equipes do Núcleo de Operações do Detran-AM atuou na operação Lei Seca, que se concentrou no conjunto Eldorado, bairro Parque Dez de Novembro, zona centro-sul da capital. Na ação, foram flagrados oito condutores dirigindo sob efeito de bebida alcoólica e cinco se recusaram a fazer o teste do bafômetro.

Também na ação, 36 pessoas foram autuadas por irregularidades e dois condutores foram encaminhados para a delegacia. Um deles foi flagrado dirigindo alcoolizado e efetuando manobra perigosa com motocicleta e outro condutor desacatou os agentes de trânsito. Ambos foram encaminhados para o 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

No sábado (12/06), as fiscalizações da Lei Seca foram realizadas no bairro Parque das Laranjeiras, zona centro-sul. No local, 58 condutores foram autuados, sendo 15 por alcoolemia. Cinco motocicletas e três carros foram removidos por situações irregulares.

Na ação, também, duas pessoas foram encaminhadas para o 1º DIP. Uma delas por embriaguez no volante, sendo constatado no teste do bafômetro o teor alcoólico acima de 0,33 miligramas de álcool, configurando crime de trânsito, e outra por tentativa de suborno, situação em que uma mulher ofereceu 100 dólares para o agente do Neot.

No domingo (13/06), as ações ocorreram na avenida Torquato Tapajós, zona norte de Manaus. A fiscalização, visando coibir práticas ilegais no trânsito, autuou sete pessoas por embriaguez ao volante. Duas se recusaram a realizar o teste, mas mesmo assim foram autuadas com base no art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). No total, 51 autuações foram emitidas e três motocicletas foram removidas.

Mutirão de vacinação – Neste sábado e domingo, foi realizada a campanha Vacina Amazonas, para vacinação contra a Covid-19, promovida pelo Governo do Amazonas e Prefeitura de Manaus. Ao longo de 32 horas, mais de 100 mil pessoas foram atendidas. As equipes do Detran Amazonas estavam presentes nos pontos de vacinação montados para atender o público de 40 a 51 anos de idade.

Com efetivo de 60 servidores do órgão, do setor administrativo e agentes de trânsito, todos foram designados para o auxílio na mobilização, sendo realizadas ações educativas e também promovendo a segurança viária no controle do trânsito, para que as pessoas pudessem ter um acesso mais fácil nos locais de vacinação.

“Cumprimos a missão institucional do Detran Amazonas, estando presente e auxiliando os condutores no perímetro onde a vacinação ocorreu. Atuamos também na ação estratégica e logística do drive thru, uma mudança que aconteceu para proporcionar que mais pessoas pudessem ser atendidas nesses locais. Então, o Detran esteve presente nas ruas e em outras áreas da cidade combatendo as infrações de trânsito, a alcoolemia, mas nesse fim de semana específico, garantindo a fluidez e segurança daquelas pessoas que foram se vacinar”, declarou o diretor-presidente do Detran Amazonas, Rodrigo de Sá.

FOTOS: Divulgação/Detran-AM e Lucas Silva/Secom