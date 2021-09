Detran-AM abre Semana Nacional de Trânsito com a realização do 1º Fórum de Trânsito do Amazonas

Serão realizadas ainda ações de educação para o trânsito nas ruas de Manaus, escolas e empresas, além de campanha educativa no rádio e na TV

O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) realiza, nesta quinta (16/09) e na sexta-feira (17/09), o 1º Fórum de Trânsito do Amazonas, no Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques, na avenida Constantino Nery. O evento abre oficialmente a Semana Nacional de Trânsito (SNT 2021) que neste ano tem o tema “Pedestres e Ciclistas: ver e ser visto”.

O 1º Fórum de Trânsito do Amazonas vai reunir profissionais ligados ao trânsito e transporte para debater, em dois dias, assuntos como “Gestão de trânsito: desafios e perspectivas”, “Impactos dos acidentes de trânsito na saúde pública e previdência social”, “Municipalização e gestão do trânsito no interior do Amazonas”, entre outros.

Por conta das limitações de público, devido à pandemia de Covid-19, o fórum será fechado para o público externo. Somente instrutores de trânsito, profissionais da área e convidados irão participar do evento.

Os debates ocorrerão em painéis temáticos com especialistas convidados, entre eles representantes do Conselho Estadual de Trânsito (Cetran), do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), da Comissão de Trânsito da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Amazonas (OAB/AM) e do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU).

Participam do evento ainda os especialistas em segurança no trânsito, Roberta Torres e Josimar Amaral, que irão apresentar as respectivas palestras “O aperfeiçoamento da qualidade: o papel dos CFCs na segurança no trânsito” e “Competência e padronização das atividades de trânsito”, respectivamente.

Roberta Torres é pós-graduada em Gestão, Segurança e Educação no Trânsito e tem mais de 18 anos de experiência na área. Já Josimar Amaral é especialista em Direito, Educação e Segurança no Trânsito e autor do livro “Processo administrativo de trânsito”.

Programação SNT 2021 – A partir do sábado (18/09), as atividades do Detran Amazonas na SNT 2021 serão direcionadas para os condutores que trafegam pelas vias de Manaus. A equipe de educação do Detran-AM vai realizar blitze educativas em cruzamentos para sensibilizar os motoristas sobre a atenção que devem ter com pedestres, ciclistas e motociclistas, sendo estes, na escala de vulnerabilidade do trânsito, mais vulneráveis que os carros, carretas e caminhões. No domingo (19/09), a blitz vai acontecer na feirinha da avenida Eduardo Ribeiro, no Centro de Manaus.

Entre os dias 20 e 24 de setembro, as ações educativas também irão ocorrer em escolas, universidades e empresas de ônibus, onde serão realizadas palestras e a apresentação de peças com os fantoches da “Super Turma do Detran”.

Loading...

No dia 22 de setembro, quando será comemorado o Dia Mundial sem Carro, o Detran Amazonas vai realizar uma grande ação educativa na faixa liberada da alameda do Samba, no bairro da Alvorada. Lá, serão realizadas ações com ciclistas e com os pedestres. O Serviço Social da Indústria (Sesi), que é um dos parceiros do Detran nas ações da Semana Nacional de Trânsito, vai promover um grande aulão de ritmos no local.

Além do Sesi, a SNT 2021 está contando com o apoio da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (Fieam), Abraciclo, Honda, Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) e Sindicato dos Centro de Formação de Condutores (SindCFC).

Aniversário do Detran com mutirão – No último dia da Semana Nacional de Trânsito, dia 25 de setembro, o Detran Amazonas também comemora mais um ano de existência. Este ano, as comemorações dos 49 anos do órgão serão dedicadas aos servidores e usuários.

Entre os dias 22 e 24 de setembro, os servidores do Detran terão à disposição, na sede do órgão, vários atendimentos odontológicos pela equipe do Sesi Saúde. Já no dia 24, além de cuidar da saúde bucal, os servidores poderão desfrutar de um dia de cuidados com a beleza, promovido por alunos do Cetam.

Os usuários serão beneficiados no sábado (25/09), com a realização de um grande mutirão de exames práticos de direção, no Complexo de Exames de Direção Veicular (CEDV) e no Complexo de Treinamento de Direção Veicular (CTDV), localizados no bairro Colônia Terra Nova, na zona norte da capital.

Serão realizados mais de 650 exames no sábado para desafogar a fila de espera das provas práticas de direção, criada por conta das interrupções dos atendimentos no período mais crítico da pandemia da Covid-19, no ano passado e neste ano.

Rádio e TV – Como parte das ações educativas da Semana Nacional de Trânsito, o Detran-AM vai veicular uma campanha de conscientização para motoristas em relação aos pedestres e ciclistas, que são as principais vítimas de acidentes de trânsito em Manaus.

As peças publicitárias irão para rádios, TVs, internet e jornais, mostrando a importância de pedestres e ciclistas verem e serem vistos pelos condutores de carros, caminhões e carretas.

A campanha vai massificar o respeito a faixa de pedestre a as ciclovias, ciclofaixas e ciclorotas.

FOTOS: Arthur Castro/Secom e Clóvis Miranda