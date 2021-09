Detran-AM abre inscrições para curso de Instrutor de Trânsito

O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) abrirá inscrições, na quarta-feira (08/09), para o curso de Instrutor de Trânsito. Os interessados devem procurar a Gerência de Cursos, que fica na sede do órgão, na avenida Mário Ypiranga Monteiro, s/n°, 2.884, bairro Parque Dez, até o dia 17 de setembro, no horário das 9h às 13h.

As inscrições ocorrerão em duas fases, das quais a primeira é de caráter eliminatório. Na primeira etapa serão disponibilizadas 80 vagas, sendo 45 para o público em geral e 35 para Policiais Militares do Batalhão de Trânsito (BPTran).

Os inscritos nessa etapa serão submetidos a uma avaliação psicopedagógica, e somente quem for considerado apto poderá se matricular no curso, que terá a oferta de 60 vagas.

A avaliação psicopedagógica será realizada no Detran-AM, no período de 27 a 30 de setembro. Os candidatos precisarão pagar R$ 189,61 para fazer a avaliação.

Podem se inscrever maiores de 21 anos, com Ensino Médio completo, habilitados há no mínimo dois anos. No caso de habilitados em outros estados, é necessário a transferência de prontuário para o Amazonas.

Curso – Entre os dias 4 e 8 de outubro, os candidatos aptos na avaliação psicopedagógica deverão retornar à Gerência de Cursos, das 9h às 13h, para realizar a matrícula do curso, mediante pagamento de R$ 900. O valor pode ser dividido em duas vezes, sendo que 50% deve ser pago no ato da matrícula.

As aulas iniciam no dia 18 de outubro e terminam no dia 9 de dezembro. Elas serão ministradas no auditório do Detran-AM, das 18h às 22h, de segunda a sexta-feira.

O curso será dividido em seis módulos, com aulas sobre fundamentos da educação, didática, língua portuguesa, conteúdos a serem desenvolvidos nos cursos teóricos; e prática de direção veicular em veículo de duas e quatro rodas e prática de ensino supervisionado.

O aluno deverá ficar atento à frequência mínima, que será de 75% em cada módulo ou disciplina. As faltas só serão justificadas até 25% da frequência, mediante declaração de trabalho ou atestado médico, no prazo de 48 horas. Caso o aluno seja reprovado por falta, só poderá fazer a reposição em outra edição do curso.

Mais informações podem ser obtidas em edital específico disponível no site do Detran-AM (www.detran.am.gov.br), no menu “Publicações”.

Link direto do edital: Aqui

FOTOS: Arquivo/Detran-AM