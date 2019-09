“Destaques da Bola” informa os resultados dos duelos do futebol amazonense no fim de semana

Produzido pela Secretaria de Estado da Juventude, Esportes e Lazer (Sejel), o quadro “Destaques da Bola” já está disponível nas redes sociais da Secretaria, que pode ser encontrada pelo comando “sejel oficial”, em todas as plataformas midiáticas.

Campeonato Amazonense Sub-13 – Pelas quartas de final do Amazonense Sub-13, o domingo (08/09) foi de fortes emoções no estádio Carlos Zamith. No primeiro jogo, o Guerreirinhos atropelou o Cruzeiro por 5 a 0, enquanto o São Raimundo levou a melhor sobre o Flamengo, por 1 a 0. E os duelos continuam nesta segunda-feira (09/09), agora no estádio Ismael Benigno (Colina), que receberá os dois últimos jogos para definir os semifinalistas. Às 18h, Sul América e Nacional se enfrentam e, em seguida, será a vez da disputa entre Santos e Holanda, às 19h20.

Copa dos Rios de Seleções 2019 – Pela Copa dos Rios, a bola rolou solta entre as equipes de Uarini, Santo Antônio do Içá, Benjamin Constant e Fonte Boa, integrantes do Grupo 11. As partidas, que tiveram início na sexta-feira (06/09) e foram até domingo (08/09), no estádio Dorvalzão, em Uarini, são válidas pela 2ª fase da competição. Classificados para a próxima fase ficaram o time da sede, com sete pontos, e Fonte Boa, que somou seis pontos. Benjamin Constant e Santo Antônio se despediram da competição.

Campeonato Amazonense Sub-17 – Na próxima quinta-feira (12/09) começarão os trabalhos para o Amazonense Sub-17. No Centro de Treinamento Barbosa Filho, os duelos terão início às 14h, com Real Manaus e Líbano. Em seguida, às 15h50, será a vez de Nacional e Tarumã se enfrentarem. Já no estádio da Colina, a disputa será entre Fast e Holanda, às 18h, seguida de Manaus e Clipper, às 19h50.

Campeonato Amazonense Sub-21 – Na terça-feira (10/09), será dada a largada para o Amazonense Sub-21, com jogos no estádio Carlos Zamith entre Tabosão e Tarumã, às 14h, e Manaus contra Holanda, às 16h. Enquanto isso, o CT Barbosa Filho também receberá partida entre Nacional e Clipper, às 15h. Já na próxima quarta-feira (11/09), as disputas continuam às 14h, com São Raimundo e Penarol, e às 16h, com Fast e Princesa.

Campeonato Brasileiro Sub-18 – No domingo (08/09), o Iranduba entrou em campo para disputar o jogo de ida da semifinal do Brasileirão Feminino Sub-18, mas acabou derrotado por 5 a 0 pelo Internacional-RS. Agora, o Hulk da Amazônia terá de se preparar para o jogo de volta, que será realizado no dia 28 de setembro, às 15h (horário local), no estádio da Colina.

FOTOS: Divulgação/FAF