DESTAQUE – HUMAITÁ É UM DOS 07 MUNICÍPIOS DO AMAZONAS A SER CERTIFICADO COM O SELO UNICEF

O município de Humaitá é certificado com o *SELO UNICEF* no Amazonas, com validade para mais 04 anos, ou seja, até 2024. Neste ano somente 07 municípios, dos 62 com a capital do nosso estado conseguiram se habilitar com todas as exigências e regras necessárias para este status mundial.

Está de parabéns todos os agentes públicos municipais emprenhado neste projeto, que com o apoio do prefeito Herivaneo Seixas mantiveram nossa cidade em outro patamar em cuidar de nossas crianças.

No Brasil dos mais de 5,6 mil e seiscentos municípios, somente 431 foram certificados, e Humaitá também está entre eles.

Mais acesso ao pré-natal, mais bebês com registro de nascimento, mais crianças na escola, aprendendo, mais adolescentes participando ativamente das políticas públicas que impactam sua vida.

Essas são algumas das conquistas dos 431 municípios certificados com o Selo UNICEF. Eles assumiram o compromisso de colocar os direitos de crianças e adolescentes como prioridade e mudar a vida de meninas e meninos.