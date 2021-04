A vigilância em Saúde do município de Humaitá está realizando semanalmente um mutirão de controle e higienizacão dos ambientes públicos, com a colaboração do Corpo de Bombeiros, Exército, Guarda Municipal e Vigilância em Saúde.

O objetivo é manter o controle em locais públicos, de termos locais com alta infestação do coronavírus em nossa cidade.