Descontrolado COVID-19 registra 174 positivos em Humaitá

Com um crescimento exponencial dos números de pacientes infectados com o COVID-19 anunciados agora pouco (05.06) pelo Boletim Oficial da Saúde em Humaitá, colocam nosso sistema de saúde em alerta vermelho, caso os pacientes comecem a não reagirem bem aos medicamentos.

A possibilidade de termos pessoas com casos complicados de recuperação, é fator de risco para nosso sistema de saúde municipal, que tem estrutura reduzida para atender uma grande demanda como a que estamos registrando durante toda essa semana. Embora a prefeitura tenha tomado medidas duras para restringir uma contaminação em massa, as pessoas insistem em não colaborarem e circulam por nossa cidade como se tudo estivesse normal.

Porto Velho paga um preço alto nesse momento por não precaver de forma dura as medidas adotadas pela OMS, deixando comércios abertos, e as pessoas circulando livremente como está acontecendo em nosso município. Porto Velho não mais medicamento disponíveis em sua rede farmacêutica, e o governo e a prefeitura adotaram LOCKDOWN por 08 dias, a começar neste sábado (06).

Famílias inteiras já estão infectadas em Humaitá, e diariamente nossa UNIDADE SENTILA começa o dia lotado de pessoas procurando atendimento médico com sintomas característico do coronavirus. A prefeitura através da SEMSA já está deslocando as pessoas positivadas para o CETI onde ficarão acompanhadas de uma equipe médica, para realizarem o tratamento com medicamento durante os 07 primeiros dias, para evitar um contágio ainda maior do que estamos enfrentando até o momento.

*BY ACRITICA DE HUMAITÁ*