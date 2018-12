Dermilson Chagas retira candidatura para apoiar Belão na corrida presidencial da ALEAM

O deputado estadual Dermilson Chagas (PP) divulgou vídeo nas redes sociais, no início desta noite, oficializando a retirada de sua candidatura à Presidência da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (ALEAM) em favor do colega deputado estadual Belarmino Lins (PP), que tenta o tetracampeonato no Poder Legislativo do Estado em eleição que acontecerá em 1º de fevereiro de 2019.

Eis o que diz Dermilson: “Depois de uma longa conversa com o nosso partido, PP, em busca da unidade, decidimos apoiar agora a candidatura do deputado Belarmino Lins (PP), pela experiência que ele já tem do Parlamento, pois já foi três vezes presidente da Aleam. Estamos retirando nossa candidatura para apoiar Belão, um companheiro de luta, um companheiro valente, que sabe conduzir a Assembleia Legislativa, um homem de larga experiência. Por isso, nós abrimos mão da nossa candidatura. Estamos juntos em nome do PP, estou com o Belao”.,

Grato à manifestação do companheiro, Belão afirma que desenvolve suas articulações com muito comedimento e de forma respeitosa aos parlamentares-eleitores com os quais continua a realizar reuniões em sua residência, no Parque das Laranjeiras, em seu gabinete, na Aleam, e em restaurantes da cidade de Manaus. "Nossas conversas são francas, em cima de ideias e propostas, com absoluto espírito democrático, e o Dermilson é mais um companheiro que se junta a nós nessa caminhada que há de ser vitoriosa", comenta.