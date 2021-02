Dérbi milanês será o mais importante do Campeonato Italiano em 10 anos

A líder Inter e o vice Milan se enfrentam no domingo (21), no San Siro

Dez anos se passaram desde que um clássico milanês do Campeonato Italiano teve tanta importância. Quando os dois times célebres se enfrentarem em San Siro no domingo (21), será a primeira vez desde 2 de abril de 2011 que uma partida representa um confronto entre os dois primeiros colocados no Campeonato Italiano.

A temporada 2010/11 acabou se revelando o fim de uma era para o futebol de Milão. O Milan ergueu o troféu e encerrou o predomínio de cinco anos da Inter na liga, mas a Inter se consolou com um triunfo na Copa da Itália. Desde então nenhuma das duas equipes conquistou essas duas competições.

Muito mudou de lá para cá. Os dois times tiveram três grupos diferentes como donos, nove técnicos comandaram o Milan desde o início da campanha 2010/11 e 12 passaram pela Inter.

A cidade louca por futebol está faminta pelo nível de dramaticidade que o embate de domingo (21) promete, já que a Inter chega para o jogo no topo da tabela com um ponto de vantagem sobre os vizinhos.

Esta possibilidade parecia improvável uma semana atrás, mas a derrota surpreendente do Milan para o Spezia por 2 a 0 na noite do último sábado (13) e a vitória subsequente por e 3 a 1 da Inter sobre a Lazio encerraram um período de 19 semanas de liderança da equipe de Stefano Pioli na liga.

Como a Juventus, que conquistou o título italiano nos últimos nove anos, passa por uma transição com o técnico novato Andrea Pirlo, a Inter foi apontada por muitos especialistas como a favorita para o troféu deste ano.

Fonte: Agencia Brasil