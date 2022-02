Deputado Silas Câmara participa de evento de valorização dos professores; aumento salarial foi de 33,24%

Bolsonaro assinou o decreto de aumento do piso salarial que ficou em R$ 3.845,66 para os professores do Brasil

BRASÍLIA – O deputado federal Silas Câmara (Republicanos) participou, na manhã desta sexta-feira (4), da Cerimônia de Valorização dos Professores da Educação Básica que ocorreu no Palácio do Planalto, em Brasília, juntamente com o presidente da República Jair Messias Bolsonaro, o ministro da educação Milton Ribeiro e demais autoridades. Na ocasião, o presidente Bolsonaro assinou o decreto de aumento do piso salarial para os profissionais da educação em 33,24%, ficando no valor de R$ 3.845,66 o salário base dos professores de todo o Brasil.

Além do aumento salarial dos professores em 33,24%, houve também o lançamento de 163 mil oportunidades de formação, seja de graduação e pós-graduação para a área da educação no país através do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), melhorando a qualidade de ensino e gerando mais oportunidades.

O deputado Silas Câmara, que recentemente destinou, junto ao Ministério da Educação, uma verba de R$ 268.399.270,92 milhões para a educação no Amazonas, falou sobre este momento importante para os professores da rede pública. Segundo ele, é um grande avanço para a valorização dos profissionais da educação do país.

“Participei, junto com o presidente Jair Bolsonaro, com o ministro da Educação, Milton Ribeiro e demais autoridades da Cerimônia de Valorização dos Professores, ocorrida nesta sexta-feira, no Palácio do Planalto, aqui em Brasília. Fico feliz e honrado em participar deste momento sublime em que pudemos ver a valorização, com o aumento salarial de 33,24% para os profissionais da Educação do Ensino Básico, que tanto se dedicam na formação dos nossos estudantes. Vamos à luta pela valorização da educação”, disse o deputado Silas Câmara em rede social.

O deputado Silas é atuante no Congresso Nacional em favor da educação, da tecnologia e de melhores condições para professores e alunos da rede pública. Os recursos que somaram em mais de R$ 268 milhões foram destinados através de suas emendas parlamentares individuais, através do Ministério da Educação, na pessoa do ministro Milton Ribeiro, e foram aplicados, principalmente, na reforma e ampliação de escolas e quadras poliesportivas. Além de auxiliar no transporte escolar e Internet (GSAC), o que beneficiou milhares de estudantes da rede pública em todo o estado do Amazonas.