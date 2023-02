Deputado João Luiz assume a presidência da Comissão de Promoção ao Desporto e Defesa dos Direitos das Crianças, Adolescentes e Jovens da  Aleam

A composição de comissões técnicas do Poder Legislativo do Amazonas foi formada na quinta-feira (2), durante reunião dos parlamentares da 20ª Legislatura.

“Vamos fazer com que as crianças, adolescentes e jovens sejam reintegrados na nossa sociedade, ou seja, livrando-os dos vícios. O importante é ressocializar, levar educação e esporte para juventude do nosso Estado do Amazonas, que sempre foram nossas bandeiras de trabalho”, afirmou o deputado João Luiz.

Reunião

Como ponta pé nos trabalhos da Comissão de Promoção ao Desporto e Defesa dos Direitos das Crianças, Adolescentes e Jovens da Assembleia Legislativa, o deputado João Luiz já adiantou que neste ano teve um encontro com a Ministra de Esportes Ana Moser, em Brasília, onde conversou sobre o Projeto Esporte e Lazer na Capital (Pelci), que envolve crianças e adolescentes do Estado do Amazonas.

“A ministra está com uma boa vontade de ampliar o projeto não só aqui no Amazonas, mas também em outros estados e municípios brasileiros”, afirmou o parlamentar, que indicou o Pelci para o Governo do Amazonas.

O republicano também informou que durante o biênio (2023-2024) a comissão vai realizar audiências públicas, ações e diversos trabalhos em prol das crianças, adolescentes e jovens amazonenses.

