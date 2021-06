DEPUTADO FEDERAL SIDNEY LEITE ANUNCIOU DURANTE SUA VISITA A HUMAITÁ, RECURSOS PARA SER APLICADO NA VICINAL DO ALTO CRATO, E DISTRITO DE REALIDADE ATRAVÉS DO INCRA

O prefeito de Humaitá Dedei Lobo, recebeu nesta sexta feira (04) o deputado federal Sidney Leite em companhia do superintendente do INCRA/AM Joao Luiz Jornada, que em reuniao com os produtores rurais e representantes comerciais do município, trouxeram uma série de boas informações aos presentes.

O prefeito Dedei Lobo foi o anfitrião deste encontro que, teve bastante aceitação por parte dos presentes.

Jornada, superintendente do INCRA disse que em parceria com a prefeitura de Humaitá será disponibilizado aos produtores dos assentamentos na região do município a oportunidade da regularização fundiária através do Programa “Regula Brasil”.

Veja um pouco do que rolou nesse encontro, aqui no seu canal de noticias.