DEPUTADO CABO MACIEL ANUNCIA EMENDA DE R$ 700 MIL PARA HUMAITÁ

EMENDA LIBERADA HUMAITÁ

Não será por falta de recursos que nossa saúde não poderá fazer um belíssimo trabalho, só agora nos últimos 10 dias nossa cidade já garantiu quase 5 milhões de reais a ser investido em compra de medicamentos, equipamentos e insumos, garantidos por senadores, deputados e governo federal. Cabo Maciel já destinou mais de R$ 700 Mil Reais para sua cidade Natal. Humaitá agradece!

Loading...

“É com muita satisfação que anuncio a liberação de mais uma emenda parlamentar de minha autoria no valor de R$ 700.000,00 que será destinada para o município de Humaitá” destacou o Deputado Cabo Maciel.

O recurso será repassado diretamente do Fundo Estadual de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde e terá como finalidade a compra de medicamentos e equipamentos de proteção individual para os profissionais que estão na linha de frente no combate a pandemia do Covid-19 no município.