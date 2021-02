DEPUTADO ADJUTO AFONSO ANUNCIA EMENDA PARA PARA COMPRA DE DUAS LANCHAS PARA REMOÇÃO DE PACIENTES DO INTERIOR DE HUMAITÁ

O deputado informar aos moradores das Comunidades de Muanense e Lago do Acará, que o deputado Estadual Adjuto Afonso através da indicação, do ex-vereador JOEL GUERRA cumpriu com sua palavra, com as duas comunidades e já liberou recursos através de uma emenda parlamentar de sua cota no valor de R$ 300.000,00 (Trezentos mil reais) para o fundo municipal de saúde de Humaitá. Este valor é destinado para a compra de mais duas Ambulânchas para atender ao povo do Acará e Muanense no atendimento de urgência e emergência.

O ex-vereador Joel Guerra, agradeceu o deputado Adjuto Afonso pelo seu compromisso com o povo de nossa terra, e reafirmou, seu apoio político sempre que for preciso.