Deputada Dra. Mayara Pinheiro diz que Fundação Cecon precisa de alto investimento para melhorar o atendimento aos pacientes de câncer

_A parlamentar esteve na Fundação conversando com profissionais e pacientes_

Durante visita à Fundação de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (Fcecon) na tarde desta quarta-feira (13), a presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), Dra. Mayara Pinheiro (PP), disse ter se surpreendido com o esquecimento do hospital especializado no tratamento de pacientes com câncer.

Das sete salas de cirurgias, apenas quatro estão funcionando. E não é só isso, há problemas em diversos setores da Fundação, que atende a capital, interior e ainda outros estados da Região Norte.

“Precisamos investir para fortalecer o tratamento dos pacientes que chegam de forma fragilizada. O diagnóstico de câncer é grave, por isso, requer uma atenção especial dos médicos. É necessário olhar com mais carinho para a Fcecon”, disse a Dra. Mayara.

Vale lembrar que além da Fundação, apenas a Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam), realiza atendimento relacionado ao câncer, no caso pacientes com leucemia.

Hoje, o local recebe de 250 a 300 pessoas por dia no Ambulatório, 100 na Radioterapia, e 70 na Quimioterapia.

O hospital tem na área de Imagenologia apenas três médicos, quando o necessário é de seis a oito profissionais.

“Temos dez aparelhos, se tivéssemos mais médicos, poderíamos fazer mais exames e qualificar o atendimento”, afirmou a gerente do serviço de Imagenologia, Sabrina Bianco.

O diretor-presidente da Fcecon Dro. Gerson Mourão, reconheceu os problemas do hospital e pediu ajuda da deputada Mayara e demais membros da Aleam, para reforçar o investimento na Fundação.

“Precisamos ter uma relação mais estreita com a Assembleia, sabemos das dificuldades do local e com recursos vamos qualificar o tratamento”, ressaltou Mourão complementando que a Fundação passa por ampliação.

*Caos na Saúde*

A deputada tem acompanhado de perto o cenário caótico em que se encontra a Saúde no Amazonas. Hoje, no plenário da Assembleia, Dra. Mayara disse que o Governo não cumpriu o que foi pedido sobre o projeto que destina recursos do Fundo de Fomento ao Turismo, Infraestrutura, Serviços e Interiorização do Desenvolvimento do Amazonas (FTI).

Para a parlamentar, o projeto é genérico, foi totalmente reformulado e não atende as demandas da área necessitando de uma revisão com urgência.

No fim da manhã, ela recebeu a notícia de que a Mensagem Governamental foi retirada de pauta.

“Estou muito orgulhosa, meus colegas ficaram firmes em fazer o certo. Não sou oposição, mas quero ajudar. Acredito que ambas as partes podem se alinhar e chegar a um entendimento sobre o uso do FTI para a saúde”, disse Dra Mayara.

Ainda segundo a deputada, a proposta é que 25% por cento deste recurso seja destinado ao interior do Amazonas.