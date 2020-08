Denúncia: Estrutura da Casa de Apoio à Saúde Indígena está sendo usada para fins eleitoreiros em Eirunepé

O chefe da Casai do município, Deuzimar Belarmino dos Reis, estaria usando a estrutura para favorecer o pré-candidato à prefeitura Dissica Tomaz

Mais um escândalo político se alastra em Eirunepé, dessa vez envolvendo servidores públicos utilizando estruturas federais para beneficiar políticos. De acordo com denúncias feitas por populares, a Casa de Apoio à Saúde Indígena (Casai) de Eirunepé, estaria sendo utilizada para fins eleitoreiros e beneficiando o pré-candidato à prefeitura Dissica Tomaz, que já responde e é alvo de denúncias de diversas irregularidades.

Em fotos divulgadas em aplicativos de conversas, o chefe da Casai do município, Deuzimar Belarmino dos Reis, é visto em reunião com Dissica. Em outro registro, Erison Monteiro de Souza, psicólogo da saúde indígena de Eirunepé é visto em ações, inclusive de lancha, com o vereador Amaurilio Tomaz, que é irmão do pré-candidato, também acompanhado por Deuzimar.

“Apresento a vocês o meu pré-candidato a vereador o meu amigo vereador Amaurilo Tomaz… logo esse trio estará visitando outros amigos em outras comunidades”, disse Erison em uma postagem, deixando clara a ação dos dois membros da Casai em ações eleitoreiras.

Fica evidente que ao invés de articular e garantir apoio às comunidades com acesso à saúde em Eirunepé, Deuzimar está mais preocupado com a eleição de Dissica, desvirtuando o trabalho a ser desenvolvido pelo órgão ligado ao Ministério da Saúde.