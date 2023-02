Dengue: Informe epidemiológico divulga cenário atualizado da doença no Amazonas, nesta quinta-feira

A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), vinculada à Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM), atualiza, nesta quinta-feira (02/02), o cenário de dengue no Amazonas. A edição está disponível no site da FVS-RCP, em: https://bit.ly/3HOUE6W.

No Amazonas, no período de setembro de 2022 até esta quinta-feira (02/02), foram notificados 6.396 casos notificados de dengue e registrados 4 óbitos pela doença.

Na classificação de municípios do Amazonas com maiores taxas de incidência estão: Benjamin Constant (3.645,8), Tonantins (2.768,1), Ipixuna (2.588,9), Jutaí (2.488,5), Humaitá (1.813,1), Atalaia do Norte (1.495,1), Guajará (785,2), Santo Antônio do Içá (612,8), São Paulo de Olivença (538,7) e Tabatinga (334,3).

Atendimento

A FVS-RCP destaca que, em caso de suspeita de dengue, a pessoa deve procurar a unidade de saúde mais próxima para receber avaliação médica.

Dengue

A dengue é uma doença infecciosa febril aguda, que pode se apresentar de forma benigna ou grave, dependendo de alguns fatores, como o vírus envolvido, infecção anterior pelo vírus da dengue e fatores individuais como doenças crônicas (diabetes, asma brônquica e anemia falciforme).

Prevenção

A melhor forma de evitar a dengue é combater os focos de acúmulo de água, locais propícios para a criação do mosquito transmissor da doença. A orientação é a adoção da lista de verificações (checklist) semanal, de 10 minutos de duração, em que a população possa agir para identificar os possíveis criadouros, como garrafas, vasos de plantas, pneus, bebedouros de animais, sacos plásticos, lixeiras, tambores e caixas d’água.

