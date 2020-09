DEMOCRATAS ANUNCIA ADEMIR CASTELANI COMO CANDIDATO A PREFEITO EM HUMAITÁ

No último dia (14.09), por volta das vinte 20h00, foi realizado a convenção partidária do DEMOCRATAS ocorrido na rua Manoel Lobo n°1380, no município de HUMAITÁ o atual presidente do partido ADEMIR CASTELLANI (DEM) formalizou sua candidatura a prefeito pelo partido, formada com a sr. ZILDA ZENIRA KUTULA LAURENTINO candidata a vice-prefeita.

ADEMIR CASTELLANI (DEM), é empresário do setor elétrico em nosso município, e disse a nossa redação que, não houve proposta de coligação eleição majoritária, assim como também não havia nominata para candidaturas ao cargo de vereadores, e que após caloroso e fraterno debate sobre sua intenção em se candidatar foi colocada em votação, sendo aprovada a única candidatura majoritária do DEMOCRATAS de Humaitá-AM identificado pelo nº 25 Senhor ADEMIR CASTELLANI (DEM) para prefeito e a Senhora ZILDA ZENIRA KUTULA LAURENTINO para vice-prefeita.

O partido DEMOCRATAS ficou autorizado para que possa indicar candidatos à vaga remanescentes, substituição e celebrar coligações com outros partidos, caso seja necessário.

Foram escolhidos como delegados do DEMOCRATAS, com a responsabilidade de representar o partido perante o Juízo Eleitoral, os companheiros, Maria Leonilda Nunes de Souza, Ozifrança Correia da Silva, Milton Pereira Mendes (três delegados/as), tendo ficado autorizada a Comissão Executiva Municipal do DEM DEMOCRATAS DE HUMAITÁ–AMAZONAS, para que, designem um representante que terá atribuições equivalentes às de presidente de partido, no trato dos interesses e na representação do partido junto à Justiça Eleitoral, Usaram da palavra, saudando e parabenizando os recém-escolhidos, Senhor Milton Pereira Mendes, Ozifrança Correia da Silva. (Depois de terem sido anotadas todas as deliberações adotadas, registrar os fatos que desejarem).

O Sr. presidente, após saudar os presentes e discursar agradecendo pela confiança recebida dos representantes do partido, verificando que nada mais havia a tratar, deu por encerrada a Convenção, para constar.