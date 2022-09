Demi Lovato preocupa fãs ao sugerir última turnê da carreira

Demi Lovato preocupou seus fãs com Stories no Instagram nesta terça-feira (13). Em posts, agora já deletados, a cantora disse estar muito doente e completou, afirmando que a sua próxima turnê “será a sua última”. Além disso, Lovato afirmou que “não conseguia mais fazer isso”, provavelmente se referindo ao ritmo de turnê. Demi foi atração no Palco Mundo do Rock in Rio, no último dia 4.

Demi Lovato postou Stories polêmicos em seu Instagram, nesta terça-feira (13), preocupando os seus mais de 138 milhões de seguidores. A cantora, que se apresentou no Rock in Rio no último dia 4, afirmou estar doente e completou dizendo que a sua próxima turnê será a sua última. Atualmente, Lovato está rodando o mundo com a Holy Fvck Tour, inspirada em seu último álbum.

Vale destacar que Demi já deletou os Stories. Porém, alguns de seus fãs tiraram prints e, agora, estão tentando entender o que pode estar rolando com a cantora. Confira tudo o que ela disse!