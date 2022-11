Delegacia de Homicídios prende homem suspeito de ajudar a matar o próprio irmão

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), prendeu, na terça-feira (08/11), por volta das 14h, Maykon Kenned Moraes Zagury, 31, em cumprimento a mandado de prisão temporária por homicídio. Ele é suspeito de ter participado da morte do próprio irmão, Marcondes Moraes Zagury. O crime ocorreu em 28 de agosto de 2020, na rua Onze, bairro Flores, zona centro-sul da capital.

Em coletiva de imprensa realizada na DEHS, o delegado Ricardo Cunha, titular da unidade policial especializada, contou que no momento do crime, Maykon pegou um pedaço de madeira e atingiu o irmão com vários golpes até ele cair no chão. Em seguida, um indivíduo conhecido como “Lucas”, já morto, que traficava na região, executou Marcondes com disparos de arma de fogo.

“Em depoimento, Maykon confessou participação no crime e informou que a motivação seria o fato de seu irmão estar com dívidas relacionadas ao tráfico de drogas. As investigações apontaram que ambos possuíam uma relação conflituosa, e Maykon já havia se desentendido com a esposa de Marcondes”, explicou Cunha.

Ainda segundo a autoridade policial, o infrator estava respondendo por violência doméstica, e ao ser chamado para prestar depoimento da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher (DECCM), foi verificado que ele possuía um mandado de prisão por homicídio, expedido no dia 2 de setembro 2020, pela juíza Suzi Irlanda Araújo Granja da Silva, do Plantão Criminal.

“Fomos até a DECCM e cumprimos a ordem judicial. Estamos trabalhando fortemente no combate e na elucidação dos crimes violentos ocorridos no Amazonas. Esse é mais um caso que foi solucionado pelas nossas equipes de investigação”, destacou Ricardo Cunha.

Denúncias

A DEHS conta com um canal de comunicação com a população, por meio do número (92) 98118-9535, por meio do qual as denúncias podem ser efetuadas, além do 181, disque-denúncia da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM). “A identidade do informante sempre será preservada”, garantiu o delegado.

As denúncias também podem ser formalizadas presencialmente na DEHS, que está situada na avenida Autaz Mirim, bairro Jorge Teixeira, zona leste da capital.

Procedimentos

Maykon responderá por homicídio. Ele será encaminhado para audiência de custódia e permanecerá à disposição do Poder Judiciário.