Defensoria Itinerante realiza mutirão de atendimentos no Largo de São Sebastião nos dias 28 e 29 de julho

Carreta da Defensoria será instalada em ponto estratégico para receber demandas da área de Família; na ocasião, 15 novos defensores tomarão posse

A Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) realizará um mutirão de atendimentos no Largo de São Sebastião, Centro de Manaus, nos dias 28 e 29 de julho, próxima quinta e sexta-feira. O mutirão é destinado principalmente a demandas da área de Direito de Família, como divórcio, guarda, pensão alimentícia, união estável e curatela, e vai ocorrer das 8h às 17h, na Carreta da Defensoria, sem a necessidade de agendamento.

Para receber atendimento, os interessados devem estar munidos de documentos pessoais, como Carteira de Identidade, CPF e Comprovante de Residência, além da Certidão de Nascimento dos filhos e certidão de casamento, a depender da demanda. Quem comparecer à ação receberá uma senha para aguardar o atendimento. Nos dois dias, o serviço inicia às 8h. Todos serão atendidos por ordem de chegada. Neste caso, não haverá agendamento prévio.

Na quinta-feira, a ação também será marcada pela posse de 15 novos defensores públicos, que reforçarão o trabalho da instituição no interior do Amazonas. A cerimônia será realizada às 9h, na rua Costa Azevedo, esquina com a Rua 10 de julho, também no Largo São Sebastião.

Após a cerimônia, os novos defensores e defensoras já entrarão em atividade no mutirão de atendimentos. “O momento especial desse mutirão é que os novos defensores e defensoras tomam posse e, em seguida, já estarão trabalhando no atendimento da ação itinerante. A Defensoria tem uma missão muito bonita, de ajudar as pessoas. Nada melhor para celebrar o ingresso de novos defensores e defensoras, que vão reforçar nosso trabalho no interior do Estado”, afirma o defensor público-geral do Estado, Ricardo Paiva.

“Será um momento histórico para o projeto Defensoria Itinerante, pois, logo após a posse, os 15 novos defensores entrarão em imediato exercício e participarão de forma ativa nos atendimentos dos assistidos que comparecerem ao Largo São Sebastião, vivenciando o dia a dia da nossa instituição”, reforçou o coordenador do Defensora Itinerante, defensor público Danilo Germano.

Texto: Márcia Guimarães

Fotos: Evandro Seixas/DPE-AM