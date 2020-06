Defensoria da Infância e Juventude Cível passa a funcionar na Casa da Cidadania

Mudança de endereço será efetivada no retorno das atividades presenciais internas da Defensoria Pública, ainda sem data definida

A Defensoria Pública Especializada da Infância e Juventude Cível passará a funcionar na Casa da Cidadania, no Conjunto Celetramazon, Adrianópolis, Rua 2, casa 7, na zona centro-sul de Manaus. A unidade de atendimento, que antes funcionava na Rua Francisco José Furtado, nº 210, bairro São Francisco, também na zona centro-sul de Manaus, funcionará no novo local a partir do retorno das atividades presenciais internas da Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM), ainda sem data definida.

A mudança de endereço ocorre dentro de um planejamento já previsto a partir da inauguração da nova sede da Defensoria, na Avenida André Araújo, 679, Aleixo, zona centro-sul de Manaus. Faz parte, ainda, da política de redução de custos da instituição.

Atualmente, os atendimentos presenciais da Defensoria da Infância e Juventude estão suspensos em obediência às medidas de distanciamento social como forma de prevenção ao novo Coronavírus. O atendimento vem sendo realizado de forma totalmente virtual por telefone e e-mail.

Os cidadãos que precisarem de assistência da Defensoria da Infância e Juventude Cível em Manaus podem ligar para (92) 98435-3811, para atendimento inicial, e para (92) 98417-3470, para processos em andamento. Por telefone, os atendimentos iniciais podem ser feitos de 8h às 13h e o de processos em andamento, das 8h às 15h. O e-mail disponível para atendimento é [email protected]

Os cidadãos que precisarem da Defensoria da Infância e Juventude também podem deixar sua dúvida ou pedido de auxílio no WhatsApp, utilizando os mesmos de telefones, que a equipe responderá no dia seguinte.

A DPE-AM também disponibiliza o número 129 para informações e triagem de atendimentos. O serviço está disponível de segunda à sexta-feira, das 8h às 14h. Após este horário, a DPE-AM tem um plantão funcionando no número (92) 3198-1422, até as 17h, para todas as áreas de atendimento.

Atividades presenciais

Para a retomada das atividades internas presenciais, a Defensoria desenhou um protocolo seguro, com uma série de medidas, desde a adequação das estruturas físicas, passando por um eventual rodízio de servidores, até a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para todas as pessoas que trabalham na instituição. Os equipamentos vão desde máscaras e protetores faciais até itens de higienização, como álcool em gel.

A abertura da instituição para o atendimento ao público externo ainda não tem uma data definida. Uma das razões é que as adequações estruturais demandam tempo para garantir um ambiente seguro para a saúde de assistidos, defensores e servidores.

Fotos: Clóvis Miranda/DPE-AM