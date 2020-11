DEDEI LOBO VENCE ELEIÇÃO EM HUMAITÁ

Com pouco mais de 1200 votos, o ex-prefeito conseguiu superar o atual gestor Herivaneo Seixas. O que parecia improvável se tornou realidade, e com pouco mais de 5% de diferença do total apurado, Dedei Lobo superou seus adversários, garantindo seu retorno ao Palácio das Mangabeiras após 04 anos distante do cargo.

A disputa para o legislativo municipal esta acirrada e pelo menos 05 a 06 novatos podem conquistar uma cadeira de vereador. Esta disputa ainda deverá rolar até a madrugada desta segunda. Destaques para Dr. UBIRATÃ, PACHECO, Dr. JORGE ANDRÉ, já estão praticamente eleitos. Vamos aguardar até de manhã pelo resultado oficial.