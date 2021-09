DEDEI LOBO RECEBE VISITA DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA DO ESTADO

O encontro foi no gabinete municipal, na oportunidade nosso gestor a colocou a disposição, do Centro de Controle e Comando da Operação Tamoiotatá que a partir de agora se reunirão todas as manhãs para tratarem das ações tomadas no dia anterior e novas medidas a serem empregadas durante o novo dia, conectados, com Manaus e Brasília.

O prefeito Dedei Lobo na oportunidade relatou sua preocupação com os casos da Variante Delta em Porto Velho, relatando a exposição do município por ser portal de entradas do Amazonas com o Brasil.

O prefeito pediu ainda o aumento de viaturas traçadas, a diesel para a policia militar e civil.

Ao final do encontro, o general Mansur que está secretario de segurança do estado, relatou que, sua visita a Humaita, foi estratégica e positiva, para a avaliação de ações cirúrgicas que serão tomadas a partir de então.

