DEDEI LOBO INAUGURA “USINA DE OXIGENIO” HOJE (10.03) EM HUMAITÁ

A solenidade oficial, acontece as 09h00 da manhã no Hospital Regional Dra. LUIZA DA CONCEIÇÃO FERNANDES, com.a presença do vice-prefeito, vereadores e secretarios municipais.

A usina de oxigênio é decorrente da emenda positiva dos deputados estadual JOAO LUIS e FELIPE SOUZA.

Adquirida com recursos da ordem de R$ 1 milhão destinados pelos deputados João Luiz (Republicanos) e Felipe Souza (Patriota), por meio de emenda conjunta, a usina de oxigênio do Hospital Regional Dra. Luiza da Conceição Fernandes de Humaitá irá começar a operar nesta quarta-feira (10).

O equipamento chegou ao município no último sábado (6) e já está pronta para entrar em operação definitiva.

A usina de oxigênio de Humaitá, é a única do Estado comprada com verbas de emenda parlamentar, e tem capacidade de produção de 5.3 metros cúbicos de oxigênio, por hora.

Loading...

*“A usina irá permitir a produção de oxigênio na unidade de saúde, garantindo o abastecimento ininterrupto. Além disso, vai assegurar uma assistência mais eficaz aos pacientes de Covid-19. É um equipamento extremamente essencial para salvar vidas tanto do município quanto de cidades adjacentes, uma vez que Humaitá é cidade-polo da região”*, destacou João Luiz, na Assembleia Legislativa, durante discurso na última terça-feira, em Manaus.

*Texto: com adaptações, Jeane Glay*

*BY ACRÍTICA DE HUMAITÁ*