Dedei Lobo, do PSC, é eleito prefeito de Humaitá

Ele teve 43,37% dos votos dados a todos os candidatos e derrotou Herivaneo Seixas, que ficou em segundo lugar com 38,35%.

Dedei Lobo, do PSC, foi eleito, neste domingo (15), prefeito de Humaitá (AM) para os próximos quatro anos. Ao fim da apuração, Dedei Lobo teve 43,37% dos votos. Foram 10.417 votos no total.

O candidato derrotou Herivaneo Seixas, que ficou em segundo lugar com 38,35% (9.210 votos).

A eleição em Humaitá teve 21,55% de abstenção, 0,86% votos brancos e 2,3% votos nulos.

Dedei Lobo tem 58 anos, é casado, tem superior completo e declara ao TSE a ocupação de servidor público estadual. Ele tem um patrimônio declarado de R$ 987.571,00.

O vice é Alexandre Perote, do Republicanos, que tem 45 anos.

Os dois fazem parte da coligação Humaitá Rumo Ao Progresso, formada pelos partidos REPUBLICANOS, PSB e PSC.

Veja o resultado após o fim da apuração:

Dedei Lobo – PSC – 43,37%

Herivaneo Seixas – PL – 38,35%

Leandro da Kairós – PATRIOTA – 13,97%

Aloisio Ribeiro – PSOL – 2,67%

Capitão Itamar – PTC – 1,53%

Ademir Castellani – DEM – 0,11%

