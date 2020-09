DEDEI LOBO CONFIRMA CANDIDATURA A PREFEITO EM HUMAITÁ, PELO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO

Aconteceu hoje por volta das 10h00 da manhã no Clube Municipal a Convenção partidária do PSC 20 que formalizou oficialmente a candidatura do ex-prefeito de Humaitá JOSÉ CIDENEI LOBO DO NASCIMENTO (DEDEI LOBO), que deverá disputar o cargo de executivo municipal neste próximo pleito eleitoral que hora se avizinha.

Desta vez Dedei Lobo terá como candidato a vice-prefeito o atual presidente da câmara de vereadores Alexandre Perote que formará chapa aliada PSB e REPUBLICANO. Com um discurso acalorado Dedei Lobo centralizou suas palavras, reafirmando seu compromisso de buscar mais obras federal e estadual. Para o ex-gestor o setor primário precisa ser mais organizado, pois hoje, nossa maior riqueza gira em torno da produção de grãos e do agronegócio.

Com a presença de centenas de correligionários e seguidores, poíticos o agora candidato apresentou diversos colegas que disputarão ao cargo de vereadores por sua coligação. Com um calor humano intenso Dedei Lobo e Alexandre Perote, estão confirmados para a disputa eleitoral 2020 que promete ser bastante disputada em nosso município. (VEJA FOTOS)