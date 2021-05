DEDEI LOBO ANUNCIA PACOTE DE OBRAS PARA HUMAITÁ, DURANTE LIVE DE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO

Em seu discurs em homenagem ao aniversário de nossa cidade, o gestor municipal, citou que vai cumprir uma série de compromissos anunciados durante sua campanha eleitoral.

Dedei Lobo parabenizou sua mãe Francisca Lobo que não estava presente por está em tratamento de saúde e que justamente na mesma data do aniversário de Humaitá, também completava mais um ano de vida!

Com tranquilidade Dedei citou durante seu discurso que, em parceria com o governo do estado, já projetava recuperação de toda a malha viária da cidade, com asfalto. Disse ainda que, a ligação entre os conjuntos Rio Uruapiara e Residencial Rio Madeira, estão inseridos no convênio de R$ 20 milhões de reais.

Dedei Lobo anunciou ainda, a retomada das obras de novas escolas, e declarou também que construirá a primeira Creche de Tempo Integral do Sul do Amazonas.

A balsa Escola do interior, será reformada em Manaus, em toda sua estrutura de flutuação que oferece risco de afundamento.

Nossa cidade, deverá inaugurar muito em breve 05 leitos de UTIs no Hospital Regional Dra Luiza da Conceição Fernandes.

Vacinais de nossa zona rural serão recuperadas, e mais investimento no setor produtivo primário ainda estão por vir ainda mais com a parceria do setor privado.

Humaitá deve implantar ainda a nota fiscal eletrônica para arrecadação fiscal se adequar a outras cidades brasileiras.

Dedei Lobo anunciou que irá fazer concurso público para diversos cargos públicos necessários em sua gestão ainda este ano.

Ao encerrar suas palavras, Dedei Lobo se solidarizou com as famílias humaitaense que perderem seus entes queridos pelo COVID – 19.

Com o início do verão, a geração de emprego e renda em Humaitá devem crescer bastante projetando um crescimento econômico em todos os sentidos.

*BY ACRITICA DE HUMAITÁ*