DECRETO LOCKDOWN DA PREFEITURA DE HUMAITÁ NÃO TEVE EFEITO EM SEU PRIMEIRO DIA

Não é fácil controlar as pessoas, principalmente no quesito liberdade, embora vivamos a necessidade desta normativa, enquanto não for rigorosa continuaremos com o mesmo descontrole, vivendo o famoso “CCC” Cí Colar Colou no jargao popular.

Nem imagine que a escrita está errada, ela é lida por seus criadores desta maneira.

Bares, conveniências, praças públicas permaneceram abertas em sua grande maioria na orla da cidade e em várias partes da cidade em seu primeiro dia.

Durante a noite, a Polícia Militar, Guarda Municipal e equipe da Vigilância Sanitaria se mobilizaram após as 20h00 pela Praça de Alimentação da Rodoviária e outros lugares solicitando o fechamento das mesmas, conforme normas do decreto 044 do município.

A publicidade divulgada na mídia não estabelece horários de funcionamentos e é bastante clara, afirmando que, estão proibidos funcionarem até o dia 31 de janeiro, bares, conveniências, clube de festas, praças públicas, orla da cidade etc.

A medida é delineada como preventiva para fretar o crescimento do Coronavirus em nosso município.

É preciso a colaboração de nossa população, mas principalmente dos comerciantes discriminados no decreto.

Os empresários prejudicados precisam cobrar ou reclamar contra a normativa do decreto com o gestor municipal, é dele a determinação e portanto a responsabilidade das medidas a serem cumpridas.