Debate sobre a Zona Franca de Manaus reúne especialistas nesta quinta

Um debate sobre a Zona Franca de Manaus (ZFM) vai reunir especialistas na capital, nesta quinta-feira, (11). O encontro faz parte da programação da Semana do Economista 2022, realizada pelo Conselho Regional de Economia do Amazonas (Corecon-AM).

Na mesa-redonda “Zona Franca de Manaus – Tendências e expectativas” vai ocorrer no Auditório Auton Furtado Junior, localizado no 1º andar na sede da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (Fieam), na Avenida Joaquim Nabuco, 1919, Centro de Manaus, das 18h às 21h.

Poderão participar da conversa estudantes de economia, profissionais e demais interessados. As inscrições podem ser feitas pelo link: https://www.even3.com.br/semanadoeconomista.

O debate contará com a participação dos economistas Nelson Azevedo da Fieam e Osiris Silva; Lamisse Said da Silva Cavalcanti do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae); Algacir Antônio Polsin da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa); Alex Del Giglio da Secretaria do Estado da Fazenda do Estado (Sefaz); Angelus Figueira da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Seedcti).

Na ocasião, os especialistas vão discutir alternativas e problemáticas da Zona Franca de Manaus (ZFM), no Amazonas, que abriga um dos principais parques industriais do país e é responsável por um dos maiores Produtos Internos Brutos (PIB) da indústria brasileira. Segundo dados da Suframa, 95% da produção do PIM é destinada para abastecer o mercado nacional.

Após o debate, os especialistas e o Corecon-AM vão preparar uma carta de compromisso que serão entregues aos pré-candidatos ao governo do Amazonas.

A Semana do Economista 2022 do Corecon-AM começou na segunda-feira (8) e segue com programação até sábado (13). O evento conta com palestras, homenagens e entregas do prêmio de jornalismo.

Fonte: G1