De olho em 2023, Corinthians monitora dupla de atacantes para reforçar o elenco

A temporada de 2023 já começou para o Corinthians. O clube já se planeja para a construção do elenco para o ano que vem e vê os atacantes Paulinho e Pedro Raul como opções para reforçar o elenco.

No entanto, a diretoria corintiana ainda não se mexeu para contratar nenhum desses atletas e isso não deve ocorrer antes de uma definição sobre quem será o treinador do clube no ano que vem.

Vale lembrar, que Vítor Pereira tem contrato até o fim de dezembro e só comunicará a sua permanência, ou não, no comando técnico corintiano ao fim do Campeonato Brasileiro.

Mesmo assim, o Timão já buscou informações sobre os dois atacantes e o saldo foi diferente em relação a cada um.

Inicialmente, Pedro Raul parece estar mais dentro da realidade corintiana. O nome agrada muitas pessoas dentro do Parque São Jorge. E como o jogador pertence ao Kashiwa Reysol, a situação para compra é vista com bastante otimismo.

Segundo informações obtidas pelo LANCE!, a equipe japonesa ainda não definiu a pedida pelo jogador, mas trabalha com valores em torno de 2 a 5 milhões de dólares (R$ 10 a 26 milhões, na cotação atual).

Pedro Raul é artilheiro do Brasileirão, com 15 gols (Foto: Heber Gomes/Goiás)