“De Férias com o Ex: Caribe”: sexo oral de Mirella vai ao ar após censura

“De Férias com o Ex: Caribe” exibiu cenas quentes, deletadas do último episódio, na madrugada desta quinta-feira (1º). No take, vemos Mirella fazendo sexo oral em Luana Targino enquanto outros participantes assistem o momento íntimo. Segundo veículo, o objetivo da cantora era ensinar todo mundo a fazer sexo oral de qualidade em pessoas com vaginas. Veja o vídeo a seguir!

Quando você acha que “De Férias com o Ex: Caribe” não podia ficar mais ousado, Mirella ataca novamente. Como sempre, a MTV liberou cenas censuradas dos últimos episódios durante intervalo da programação – e o mesmo aconteceu na madrugada desta quinta-feira (1º).

No caso, a emissora exibiu a cena de Mirella fazendo sexo oral em Luana, enquanto vários participantes observavam. Segundo Kadu Brandão, que cobre entretenimento no site IG, o objetivo da funkeira era ensinar ao grupo como mandar bem na hora H. Veja o vídeo!

Mirella faz sexo oral em Luana em “De Férias com o Ex: Caribe”

Durante os intervalos da programação, a MTV mostrou momento em que Mirella faz sexo oral em Luana Targino, em quarto com os demais participantes. A funkeira chama outras pessoas para observarem, parecendo mesmo que queria ensinar sobre a prática.

Luana e Sérgio aparecem também, ao redor de Luana, que é vista gemendo, enquanto diz coisas como: “Do caral**” e “Pu** que pariu”. Em um momento a ex de Lucas Albert coloca a mão na boca, para evitar fazer mais barulho. Confira a cena, previamente censurada:

Usuário dá dica para assistir cenas censuradas de “De Férias com o Ex”

No Twitter, o @lovetetee comentou sobre a cena quente de Mirella e explicou, aos seguidores, o que aconteceu para o momento não ser exibido anteriormente. “Essas cenas censuradas não passam nos episódios […] Elas passam no dia seguinte de cada episódio, durante os breaks da programação da MTV, e depois das 18h, ok?”, escreveu.

Com certeza vamos ter muitas outras cenas de Mirella para assistir nos próximos episódios!