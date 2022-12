“De Férias com o Ex: Caribe”: Mirella chora ao ser pega “traindo” Will com Bruno

“De Férias com o Ex: Caribe” disponibilizou mais um episódio no Paramount+ nesta quinta-feira (15). O reality show da MTV mostrou Mirella tendo uma crise de choro ao discutir seu relacionamento com Will após ser flagrada por ele beijando Bruno. Outra novidade desta semana foi a chegada de dois novos participantes, Mellanie e Renan, que pegaram geral já no seu primeiro dia.

Mirella e Bruno foram para um quarto se pegar enquanto rolava uma festa no “De Férias com o Ex”. Nesse momento, Will acaba flagrando o casal e fica muito incomodado com a situação. Para piorar, o tablet coloca lenha na fogueira e faz o ex-namorado de Viih Tube escolher alguém para levar para a suíte master. Ele não tem dúvidas e chama a cantora para acompanhá-lo.

Isso é a gota d’água para que Will e Mirella discutam bastante, ao ponto que a ex-participante de “A Fazenda” termine o conflito chorando bastante na sua cama.