David vai incentivar produção de alimentos na Zona Rural de Manaus

Candidato propõe a criação de uma Secretaria Municipal de Produção Rural para fomentar pequenos agricultores do município

O candidato à Prefeitura pela coligação Avante Manaus, David Almeida (Avante), anunciou que, se for eleito neste ano, em 2021 vai criar a Secretaria Municipal de Produção Rural para estimular a produção de alimentos na zona rural de Manaus. O ex-governador antecipou que pretende usar parte do maquinário contratado pelo Executivo municipal para abrir tanques nas propriedades próximas, a fim de estimular a criação de peixes e assegurar o abastecimento do mercado local, uma vez que a maior parte do pescado consumido na cidade é importado.

“Na gestão David Almeida e Marcos Rotta, o produtor rural vai passar a ter tratamento diferenciado, para produzir alimentos e gerar renda para as suas comunidades. Nós vamos estimular uma maior produção e os produtos vão passar a ser comprados pela Prefeitura de Manaus, para compor o cardápio da merenda escolar”, explicou.

David comentou sobre a intenção de estabelecer um Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), para garantir a compra dos itens produzidos pelos agricultores familiares. Ele questionou o fato de boa parte dos alimentos consumidos em Manaus serem importados de outros estados.

“O cheiro verde que nós consumimos em Manaus vem de fora, do Ceará. Até a fécula da tapioca é importada de Santa Catarina”, destacou David Almeida, ressaltando que alguém precisa valorizar os produtores da terra. “Se eu posso comprar produtos do entorno de Manaus, porque vamos gerar empregos e renda em outros estados?”, questionou.

Alimentação saudável

Atleta praticante da corrida de rua, David Almeida sabe que uma boa alimentação propicia mais saúde para todos e por essa razão vai investir no desenvolvimento de ações para fomentar a produção de alimentos mais saudáveis na orla de Manaus e transformar essa atividade em novas oportunidades de negócios para os moradores dessas áreas.

“Pretendemos ampliar a rede de comercialização no mercado institucional e dar respectivo apoio à comercialização dos produtos nos mercados de Manaus. Nós também vamos desenvolver programas segurança alimentar das populações mais vulneráveis”, revelou David Almeida.

Pescado

A gestão de David e Marcos Rotta também vai dar atenção especial para projetos de incentivo à produção de peixe em cativeiro, a conhecida piscicultura. Entre as ações previstas no Plano de Governo destacam-se o incentivo à expansão dos criatórios de peixes para consumo em Manaus, fortalecimento de parcerias de apoio técnico com Universidades e Institutos de Pesquisa da pesca e da piscicultura, tais como a Embrapa, para viabilizar o aumento efetivo da produtividade nos criatórios.

“Nós também pretendemos incentivar projetos de beneficiamento e industrialização dos pescados, para agregarmos valor ao produto local, gerar emprego e garantir a distribuição de riqueza”, explica David.