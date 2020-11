David vai apoiar manifestações religiosas, como a Marcha para Jesus e o Pentecostes

Para o candidato, eventos que movimentam milhares de pessoas ajudam a fomentar as pequenas economias familiares

O candidato à Prefeitura pela coligação Avante Manaus, David Almeida (Avante), afirmou que sua gestão vai apoiar todas as manifestações culturais da capital do Amazonas. O ex-governador interino disse que vai incentivar o resgate das atividades folclóricas nos bairros, o fortalecimento do Carnaval, e na mesma medida dará atenção especial à Marcha para Jesus e ao Pentecostes, as maiores manifestações culturais de cunho religioso de Manaus.

David disse que incentivar as manifestações culturais, mais do que oferecer lazer e entretenimento, é um caminho para fortalecer a economia popular, de pequenos negócios familiares. Para ele, além dos eventos populares, os grandes eventos religiosos, que movimentam milhares de fiéis, também precisam do apoio do poder público municipal.

“Grandes eventos como o Pentecostes da Igreja Católica, e a Marcha para Jesus, das Igrejas Evangélicas, movimentam a pequena economia de famílias que, em meio ao desemprego, encontram uma alternativa para conseguir uma renda no empreendedorismo”, avaliou. “Por isso é importante que a prefeitura apoie as manifestações populares”, afirmou.

O candidato da coligação Avante Manaus lembrou que, neste ano, em razão dos riscos de contaminação da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), a Marcha para Jesus e o Pentecostes, assim como outros festivais juninos dos bairros, foram suspensos. De acordo com David, a partir de 2021, caso os riscos da pandemia já estejam controlados e a vacina contra a Covid-19 já esteja disponível, a sua gestão dará o apoio de que os eventos culturais precisam.

“Infelizmente neste ano, todos nós enfrentamos um inimigo invisível que impediu as manifestações culturais populares e enfraqueceu a pequena economia que sustenta milhares de famílias na nossa cidade. Assim que recuperarmos o status de segurança sanitária e a vacina contra o coronavírus já estiver disponível, todos esses eventos, que são a identidade da nossa gente, vão voltar, e a nossa gestão na Prefeitura vai dar o apoio para que eles voltem à normalidade, com segurança”, disse o candidato a prefeito.

Histórico

Quando governador do Amazonas, de maio a outubro de 2017, David lembrou que incentivou os pequenos e os grandes eventos culturais desse período, por entender a importância deles para as tradições, para o resgate social da juventude, para a saúde emocional das pessoas que vivem dias cada vez mais estressantes na atualidade, e ainda pelo ciclo econômico do comércio, dos serviços e do turismo.

“Como homem público, eu vejo que as manifestações culturais, nos seus mais diversos segmentos, devem ser incentivadas e tratadas como política pública de conhecimento e de inclusão. Para a juventude, a cultura deve ser tratada como programa educacional e ocupacional e, para a grande massa, o entretenimento cultural deve ser visto como investimento para movimentação econômica, especialmente dos pequenos negócios familiares”, disse