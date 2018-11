David recebe candidatos à presidência da OAB-AM e pede pelo fortalecimento da entidade

A 21 dias da eleição da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Amazonas (OAB-AM), o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, deputado David Almeida (PSB), recebeu, nos dois últimos dias, visitas institucionais de dois candidatos à presidência da Ordem. A comitiva do advogado Jean Cleuter foi recepcionada, na manhã desta quarta-feira (7), enquanto a do candidato à reeleição, presidente da OAB-AM, Marco Aurélio Choy, foi recebida pelo presidente da Aleam, na tarde terça-feira (6).

Durante a visita institucional, Choy disse ao presidente da Aleam que está trabalhando muito para seguir na presidência da Ordem, em busca de fortalecer ainda mais a representatividade da instituição junto à categoria e buscar melhorias nas condições do mercado de trabalho no Amazonas. O atual presidente da OAB-AM que concorre à reeleição pela chapa “Unidos para Avançar”, tem como candidata a vice a advogada Grace Anny Fonseca Benayon Zamperline.

Com a chapa “Nova OAB”, o advogado Jean Cleuter, que tem como vice a advogada e professora Omara Gusmão, disse ao presidente da Assembleia que quer uma OAB independente, mas com boas relações institucionais, além de uma organização que lute por políticas públicas para ampliar o mercado de trabalho para os novos advogados. Para ele, a Ordem deve ser apartidária e deste modo ter liberdade para dialogar com os gestores públicos.

A disputa pela presidência da OAB-AM tem ainda uma terceira chapa, que é formada pelos advogados Marcelo Abdon Souto Kizem e Felipe dos Anjos Thury. Hoje, a OAB-AM conta com, aproximadamente 13 mil advogados. A chapa vencedora representará a categoria pelo triênio 2019-2021.

David Almeida que é bacharel em Direito, mas que em virtude das demandas políticas, ainda não tirou a sua carteira da OAB, desejou sucesso aos candidatos nessa eleição. Ele reforçou que, independentemente de quem vencer o processo, no próximo dia 28 de novembro, que a Ordem participe ainda mais das discussões sociais e colabore na construção dos melhores caminhos não somente para sua categoria, mas também para sociedade como um todo.