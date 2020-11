David reafirma compromisso de fazer administração inclusiva

Depois de manifestar, mais uma vez, o seu repúdio aos ataques que vem sofrendo por meio das fakes news e lembrar que o governador Wilson Lima (PSC/AM) foi uma criação de Amazonino Mendes (Podemos), o líder das pesquisas no segundo da corrida pela Prefeitura de Manaus, David Almeida (Avante), reafirmou, na manhã desta terça-feira (24), o compromisso de ser o prefeito de todos e de realizar, com o seu vice, Marcos Rotta (DEM), uma administração inclusiva, sem distinção de raça, credo ou religião.

“Quero ser o prefeito de quem votou em mim e de quem não votou. Quero ser o prefeito de todas as crenças, raças e religiões. Quero ser o prefeito da cultura, do esporte, do lazer, das ações sociais, do trato e da atenção especial para com as pessoas. O nosso compromisso é com o povo, é com a promoção da melhoria da qualidade de vida de todos”, afirmou.

Otimista e confiante diante dos resultados das pesquisas sobre intenção de votos nesse segundo turno, David Almeida fez questão de destacar que “a geração de caciques vai ficar para a história. “A população cansou de ser usada, anseia por mudanças e quer uma Manaus melhor para seus filhos e netos. Os caciques estão desesperados diante da derrota. As mesmas mentiras usadas em 2018 contra mim, eles querem usar agora, mas a população abriu os olhos e já não acredita nessas manobras colocadas em prática por pessoas sem escrúpulos”, disse ele.

O candidato da coligação “Avante Manaus” também fez questão de ressaltar que a gestão David Almeida e Marcos Rotta vai trabalhar priorizando ações na área social, porque um dos seus compromissos é cuidar das pessoas e colocar em prática ações e programas destinados a assegurar a quem mais precisa segurança alimentar, o acesso à saúde, à educação, ao saneamento básico, à habitação, a um transporte coletivo digno e mais segurança.

“A população está cansada de promessas não cumpridas e já condenou aqueles candidatos que insistem em utilizar mentiras para confundir, para iludir, para tirar proveito em causa própria. A mentira não é mais forte que a verdade, e o que nós estamos vendo nessas eleições é o bem vencendo o mal, as velhas práticas usadas pelos caciques”, afirmou David Almeida.

David disse, ainda, que a partir de janeiro de 2021 vai começar a colocar em prática todos os compromissos assumidos ao longo da campanha política, “olhar para frente”, buscando as melhores soluções para os problemas existentes e discutir com a população as principais prioridades da nova gestão. “O nosso compromisso é com a população, e nós vamos buscar as parcerias que se fizerem necessárias com os governos federal e estadual, para viabilizar a execução de projetos prioritários, destinados a garantir melhor qualidade de vida a todos”, disse ele.

