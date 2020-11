David quer pagar o melhor salário do Brasil para os professores

O ex-governador disse que vai fortalecer os programas Bolsa Universidade e Bolsa Idiomas para proporcionar aos jovens a possibilidade de uma melhor qualificação

O candidato a prefeito de Manaus pela coligação Avante Manaus, David Almeida, reafirmou seu compromisso com a reestruturação da rede municipal de Educação e revelou que vai trabalhar, juntamente com o seu vice, Marcos Rotta (DEM), para pagar o melhor salário do Brasil para os professores. Em contrapartida, ele disse que quer a melhor educação básica do país.

“Nós vamos trabalhar para pagar o melhor salário dos professores do ensino básico, mas também vamos querer o melhor ensino. Vamos cobrar metas e resultados e premiar o mérito. Tudo isso em busca da qualidade do ensino dos nossos filhos que estão buscando uma boa educação”, disse David.

O candidato afirmou ainda que vai criar mais de 7 mil vagas de creche e pré-escola, sem gastar com construção e manutenção. “Vamos comprar vagas em projetos educacionais das igrejas católicas e evangélicas e de pequenos negócios de educação dos bairros e, assim, conseguiremos atender as necessidades de milhares de mães que hoje precisam trabalhar, mas não têm onde deixar seus filhos”, observou.

Ele destacou, ainda, que a principal meta da gestão vai ser fortalecer a base da educação e implementar medidas destinadas a melhorar programas como Bolsa Universidade, Bolsa Idiomas e Bolsa Pós-Graduação, para proporcionar aos jovens a possibilidade de uma melhor preparação para o mercado de trabalho.

Prefeito presente

David Almeida ressaltou que vai trabalhar focado na busca da eficiência, para fazer render os recursos públicos disponíveis, atendendo aos pleitos da população.

Depois de afirmar que o problema não é a receita, mas sim a despesa, David disse que vai promover ações destinadas a melhorar a estrutura da rede municipal de educação, bem como de valorização constante dos professores para que eles, cada vez mais capacitados, possam ensinar cada vez melhor os alunos de Manaus.

“Vamos dar atenção especial à gestão, buscando a maior eficiência, a melhor qualidade e premiando o mérito”, afirmou, ressaltando que quer pagar o melhor salário do Brasil aos professores de Manaus.

David lembrou, ainda, que a partir de 2021 a rede municipal de educação vai realizar aulas de reforço escolar no contraturno, para proporcionar aos alunos a possibilidade de recuperar “o tempo perdido, as aulas perdidas” ao longo deste ano, marcado pela pandemia da Covid-19, que pegou a todos de surpresa