David quer construir 5 mil casas populares nos dois primeiros anos de governo

O candidato a prefeito pela coligação Avante Manaus, David Almeida (Avante), reforçou o compromisso de construir pelo menos 5 mil casas populares em bairros planejados nas zonas Norte e Leste, nos dois primeiros anos da sua gestão. Além da construção das unidades populares e do loteamento de terrenos, David afirmou que vai trabalhar pela regularização de terrenos em bairros e ocupações consolidadas, a fim de combater invasões de terras.

De acordo com David, a sua gestão ao lado de Marcos Rotta (Democratas) vai implantar o programa “Casa para todos”, que prevê a construção de novos conjuntos habitacionais, além da oferta de 4 mil lotes pequenos e urbanizados. David explicou que o projeto prevê a criação de um Núcleo de Apoio Técnico à Moradia, que será responsável por orientar o cadastramento das famílias nos programas habitacionais.

“Esse núcleo também vai monitorar a carteira de projetos habitacionais de Manaus e a liberação dos recursos pelo governo federal, bem como acompanhar o cronograma de execução dos projetos habitacionais às famílias de baixa renda em Manaus. O poder público municipal precisa fortalecer os programas de moradias para erradicar o déficit habitacional da nossa cidade e acabar com as invasões”, comentou.

O ex-governador ainda revelou que vai trabalhar com as autoridades municipais e estaduais um projeto para a criação de um “pacto contra as invasões” de terrenos em Manaus e somar esforços com promoção de ações destinadas a proporcionar melhores condições de vida à população, particularmente a dos bairros mais carentes.

David ressaltou que vai dar atenção especial às comunidades mais carentes e implementar programas destinados a assegurar a essa parcela da população a infraestrutura básica necessária para que vivam com dignidade. “Vamos levar infraestrutura aos bairros mais carentes, bem como regularizar as comunidades já consolidadas, mas teremos tolerância zero às novas invasões”, disse.

Obras e mobilidade

O Plano de Governo de David prevê também obras destinadas a melhorar a mobilidade urbana. Ele citou como exemplo a recuperação das ruas secundárias dos bairros, alargamentos de pistas para aumentar o fluxo das principais vias e a construção de outros complexos viários.

“Além das obras de infraestrutura, eu, como o prefeito, vou resolver muitos dos problemas de hoje no trânsito de Manaus, com monitoramento e controle”, disse ele. A Prefeitura vai implantar um moderno sistema de sinais inteligentes nas avenidas, a fim de assegurar uma melhoria efetiva ao trânsito. Além das intervenções no sistema viário, o candidato disse que ele e Marcos Rotta vão fiscalizar de perto a renovação da frota de ônibus em Manaus, com meta de 20% por ano.

Fonte: Chumbo Grosso Manaus