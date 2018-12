David mobilizou servidores e deputados para focar na doação de itens da linha branca às famílias atingidas com o incêndio no Educandos

Na tentativa de minimizar as perdas das famílias atingidas pelo incêndio no bairro Educandos, Zona Sul de Manaus, na última segunda-feira, 17, o Presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, deputado David Almeida (PSB), mobilizou os servidores, diretores e deputados para contribuírem com a doação de recursos para a compra de geladeiras e fogões.

A arrecadação será por meio do programa Assembleia Cidadã, projeto que já existe na Casa, onde os servidores destinam recursos, por meio de desconto em seus vencimentos, para serem revertidos em ações sociais. A intenção é destinar os recursos arrecadados para a compra de geladeiras e fogões, uma vez que há grande mobilização da sociedade civil para a doação de alimentos, roupas e outros itens, desde ontem.

“As pessoas perderam o que tinham. Queremos pedir a solidariedade dos servidores desta Casa, diretores e deputados. Nós queremos focar na doação de linha branca, para que possamos com esses recursos comprar geladeiras e fogões, que sem dúvida, farão a diferença para cada família. Porque sabemos que a sociedade civil vai focar mais em vestimentas e alimentos”, enfatizou, lembrando que a compra será feita direto nas fábricas do Distrito Industrial.

Além disso, o presidente informou que terá um posto de coleta na frente da sede do parlamento estadual para a arrecadação de donativos, como calçados, roupas, objetos de higiene pessoal, brinquedos, entre outros.

“Os diretores da Aleam já se reuniram e estarão conversando com os servidores de cada setor para exercer a solidariedade. Convido a todos para exercermos a fraternidade do Poder Legislativo. Assim se juntarmos o pouco de cada um, poderemos diminuir a dor de cada família, que esse ano, não terão seu teto no natal”, pontuou.

David parabenizou toda a sociedade civil que está se organizando para arrecadar donativos, bem como a loja Bemol que doou todo o estoque de colchão da loja no Educandos para às famílias, ainda na noite de ontem (17), assim como outras lojas, a exemplo da Novo Mundo, entre outras.