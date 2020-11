David mira Manaus do futuro e reforça rede de proteção social no 2º Turno

Candidato do Avante pediu para que eleitor escolha quem pode administrar a cidade nos próximos anos com disposição e responsabilidade

Em seu primeiro programa eleitoral deste segundo turno, o candidato a prefeito de Manaus David Almeida (Avante) impôs um novo ritmo à campanha. Ele convocou o eleitor a avaliar, na hora do voto quem pode administrar a cidade nos próximos anos e não focar no passado. Em seus cinco minutos de programa, David também reforçou as propostas de sua rede de proteção social, que incluem Auxílio Manauara, o Prato do Povo e o Prato da Criança.

“Nesse segundo turno, a questão é saber quem pode fazer mais daqui para frente. É o futuro de Manaus que está em jogo, não o passado. Eu e Marcos Rotta queremos fazer um governo próximo da população da nossa cidade, com muita energia e disposição, que nós dois temos de sobra”, afirmou David, que ainda não teve a oportunidade de discutir as suas propostas com o adversário, por conta da sua ausência em todos os debates realizados até hoje.

Durante o programa, o candidato a vice-prefeito Marcos Rotta (Democratas) reforçou a independência da chapa que ele compõe com David e o compromisso que ambos dividem com a população de Manaus. “Não temos o apoio de nenhum grande grupo empresarial ou político. Nosso maior apoio é a força do povo”, afirmou Rotta.

O programa de proteção social, previsto no Plano de Governo de David, também foi bem explorado. O destaque ficou por conta dos programas Prato do Povo, que é uma rede de restaurantes populares que irão garantir alimentação de qualidade e baixo custo às famílias carentes; o Prato da Criança, que vai garantir café da manhã e almoço aos alunos da rede municipal de ensino.

“Com o Prato do Povo e o Prato da Criança, nós queremos ajudar as pessoas que estão enfrentando os graves efeitos da crise causada pela pandemia do novo coronavírus. Vamos abrir uma rede de restaurantes espalhados pela cidade que vai oferecer refeição de qualidade ao preço de R$ 1. Já o Prato da Criança, além de ajudar a combater a desnutrição infantil, vai dar mais tranquilidade aos pais que estão enfrentando dificuldades para sustentar suas famílias”, disse David.

Auxílio Manauara

Já o programa Auxílio Manauara, um dos mais promissores do plano, vai beneficiar trabalhadores informais e famílias de baixa renda em situação de vulnerabilidade social, com auxílio de R$200. Segundo David, o programa vai beneficiar mais de 40 mil famílias que já são cadastradas pelo município.

“Os programas emergenciais do governo federal estão chegando ao fim em dezembro. A pandemia ainda faz efeitos negativos sobre a nossa população. Há recursos nos cofres da Prefeitura para criação do benefício, uma vez que o orçamento anual do município é de, aproximadamente, R$ 6 bilhões, e nós não vamos nos furtar de ajudar a nossa população nesse momento de crise”, afirmou David.

Mobilidade

Em meio ao agravamento do caos no trânsito de Manaus por conta do grande volume de carros nas ruas e pela falta de medidas na mobilidade urbana, David propôs medidas de infraestrutura e de monitoramento e controle para resolver problemas como a velocidade média dos ônibus do serviço de transporte público de Manaus, que é hoje de 14 quilômetros por hora (km/h), e aumentar para a média de 25 km/h a 30 km/h.

Para reforçar o desafogamento do trânsito da cidade, na área da inteligência, David reforçou a proposta da padronização e modernização da sinalização viária; a instalação de sistema inteligente de semáforos e a doação de mão única nas vias, além da organização de estacionamentos públicos e privados.