David inspeciona obras da Aleam e cobra cumprimento de prazos

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), deputado David Almeida (PSB), inspecionou, nesta quinta-feira (8), as obras que estão em curso nas estruturas do poder legislativo. O parlamentar cobrou dos representantes da construtora o cumprimento dos prazos na reforma da fachada do edifício principal e do plenário Ruy Araújo e a construção da passarela coberta que vai interligar todos os prédios.

No auditório Belarmino Lins, David cobrou a entrega das obras do plenário provisório para este fim de semana, com o objetivo de iniciar as obras de reforma interna do plenário Ruy Araújo, já na próxima semana. “Pelo cronograma, está certo que, a partir da próxima terça-feira (13), as sessões da Assembleia já passarão a ser realizadas no auditório Belarmino Lins. Assim que sairmos do Ruy Araújo a construtora já inicia a reforça da parte interna que há 12 anos não recebia nenhum reparo”, explicou.

Na companhia do diretor geral da Aleam, Wander Mota, e dos representantes da construtora, David disse que passará a inspecionar diariamente as frentes de obras nas estruturas da Assembleia, para que tudo seja concluído dentro dos prazos. “Como manda a ordem do bom gestor, eu vou a partir de agora visitar as obras todos os dias”, disse.

De acordo com o presidente da Assembleia Legislativa, as obras estão num bom ritmo. “O que vi hoje (8) foi um belo trabalho que homens e mulheres estão desenvolvendo na fachada, na passarela e no plenário. Nós vamos trabalhar para manter o ritmo e entregar para a próxima legislatura uma Assembleia sem goteiras no plenário Ruy Araújo e uma passarela coberta para que os servidores possam transitar entre os prédios protegidos do sol e da chuva”, comentou.