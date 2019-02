David entrega à Prefeitura doação de geladeiras às famílias do Educandos

Em sua última agenda oficial como presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), o deputado estadual David Almeida (PSB), entregou 76 geladeiras às vítimas do incêndio no bairro do Educandos, ocorrido no dia 17 de dezembro do ano passado. A entrega foi feita à Prefeitura de Manaus por meio do Fundo Manaus Solidária, que tem como presidente da primeira-dama, Elisabeth Valeiko, que vai gerenciar a entrega às famílias, uma vez que tem o cadastro de todas as mais de 600 famílias afetadas.

A arrecadação foi realizada por meio do projeto Assembleia Cidadã, implantado durante a gestão de David na Assembleia Legislativa e que mensalmente arrecadava recursos para doar a entidades de assistência social do Estado. Diante do incêndio que destruiu centenas de casas no Educandos e a chama de solidariedade que levou milhares de pessoas a doar alimentos e mantimentos, David explicou que procurou algo diferente para as famílias que perderam tudo.

“A Assembleia Cidadã é um programa, onde todo mês servidores da Assembleia Legislativa depositam um valor na conta do programa e com esse recurso o Poder Legislativo ajuda entidades que prestam serviços de assistência social no Amazonas. Com o acontecimento fatídico do incêndio do Educandos nos veio a ideia de arrecadar durante os últimos dois meses recursos para doarmos geladeiras, visto que já tinha muitas doações de alimentos e mantimentos”, explicou David.

Durante a entrega das geladeiras, David lembrou que uma emenda impositiva de sua autoria e subscrita por todos os deputados, garantiu também, que o governo do Estado repasse R$ 35 mil às famílias afetadas pelo incêndio.

“Eu sou lá do Morro da Liberdade, da área do Prosamin, e eu lembro dos meus vizinhos que recebiam um bônus do Estado de R$ 25 mil na época, e compravam casas em outros bairros e saíram do igarapé. Hoje, nós fizemos os cálculos, e esse valor corresponde a R$ 35 mil. A Assembleia aprovou e esses recursos estão contidos no orçamento do Estado com rubrica carimbada. A partir do momento da execução do orçamento eu vou sim procurar o governador e pedir para fazer além do que já está sendo feito pelo governo e pela prefeitura, que npos possamos resolver definitivamente os problemas dessas 600 famílias”, destacou David.

O prefeito Arthur Neto (PSDB) parabenizou os servidores da Aleam pelo ato solidário e destacou que David Almeida encerra seu mandato com um gesto marcante. “Agradeço a Assembleia Legislativa, na pessoa do deputado David Almeida, porque quando termina o seu mandato, como um último gesto ele traz como contribuição da Assembleia. A atitude da Aleam, pelo David, teve o condão de ressuscitar o espirito da solidariedade. Espero que mais pessoas sigam esse exemplo”, afirmou.