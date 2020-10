David e Marcos Rotta vão criar clínica especializada em atendimento à saúde da mulher

O Plano de Governo do pré-candidato à Prefeitura de Manaus prevê a criação de programa dedicado a saúde da mulher

Com um papel estratégico na sociedade e na família, as mulheres vão ganhar atenção especial na administração David Almeida e Marcos Rotta, numa eventual vitória da chapa, nas eleições municipais deste ano. O Plano de Governo da coligação prevê a implantação do Programa de Saúde da Mulher, que cria, entre outras coisas, a Clínica Básica de Atendimento à Mulher.

O programa de atenção às mulheres vai priorizar a oferta de consultas de ginecologia, mastologia, pré-natal de risco, ultrassonografia, mamografia, citologia e colposcopia. “Em nosso governo, as mulheres terão prioridades no atendimento da saúde básica ofertada pelo município. Não é de hoje que elas, especialmente às mães, têm papal estratégico e são líderes de milhares de famílias. Elas exercerem um papel importante na sociedade moderna e, portanto, têm um novo papel social”, disse David Almeida.

O Plano prevê, ainda, a reestruturação da rede de saúde básica e a incorporação de uma unidade móvel de saúde do homem, além de centrais de dispensação de medicamentos nos atuais quatro Distritos de Saúde da cidade. O documento contempla, também, a ampliação do número de Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), além da adequação do espaço físico do Centro de Reabilitação, com introdução dos serviços de pilates para idosos.

Prioridades

Focado na promoção da excelência, no que diz respeito ao atendimento à saúde básica, David Almeida elegeu como uma das suas prioridades na administração de Manaus, a criação de um Centro de Imagem Municipal, destinado a acabar com as filas dessa demanda e agilizar a obtenção de exames, necessários para diagnósticos precisos, bem como a implantação do Hospital Dia, para realizar as chamadas cirurgias eletivas.

Respeitando o princípio da eficiência, David Almeida também pretende investir na consolidação das Unidades de Saúde Básica (UBSs), em todas as regiões de Manaus, bem como atuar firmemente para reduzir os indicadores de morbimortalidade da população infantil e desenvolver ações para estimular o cidadão a cuidar da própria saúde.

“Atualmente, 60% das pessoas em Manaus não têm acesso aos serviços da saúde básica e nós vamos trabalhar para corrigir essa distorção, desenvolvendo medidas para ampliar a cobertura da atenção básica para 75% da população, bem como atuar firmemente para reduzir a taxa de mortalidade infantil em 10%”, revela David Almeida. Ele assegura que essas metas estratégicas vão ser perseguidas, porque serão prioridades do novo governo.

Diretrizes

Para atingir os objetivos estipulados para a área da saúde, David Almeida vai investir na formação e capacitação permanente dos gestores, em recursos tecnológicos, metodologias inovadoras e aprimoramento do capital humano.

“Também investiremos em ações de saúde nos bairros, nas escolas, mercados e espaços comunitários, além de desenvolver ações de estimulo ao autocuidado, mobilizando a sociedade às boas práticas de saúde individual e coletiva”, explica