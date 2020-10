David e Marcos Rotta pretendem criar programa para construir banheiros nas casas da periferia

Gestão vai dar atenção especial para a questão do saneamento básico, particularmente nos bairros mais pobres de Manaus

O candidato a prefeito pela coligação “Avante Manaus”, David Almeida, afirmou que, a partir de janeiro de 2021, sendo eleito, ele vai lançar um programa destinado a construir banheiros sanitários nas mais de 15 mil casas situadas na periferia da cidade. Segundo ele, uma das prioridades da sua gestão vai ser investir em saneamento básico, para proporcionar melhor qualidade de vida a quem mora nos bairros mais pobres.

Além de implementar ações de paisagismo, recuperação de matas ciliares e limpeza dos igarapés de Manaus, a gestão David Almeida e Marcos Rotta vai promover projetos de urbanização com ênfase nas áreas ambientais preservadas e arborização, bem como impulsionar as ações de coleta seletiva, de limpeza urbana e de tratamento de resíduos líquidos.

“Pretendemos implementar novas tecnologias de tratamento de resíduos sólidos e incentivar as ações de redução, reciclagem e reutilização. Dessa forma, além de limpar melhor a cidade, vamos promover a geração de muitas ocupações econômicas e mais renda para as famílias”, explica David Almeida.

Meio Ambiente – David Almeida revela, ainda, que o seu Plano de Governo conta com projetos específicos destinados a planejar Manaus com base em conceitos de cidade sustentável e inovadora na preservação ambiental. “Nós vamos adotar uma política inovadora de gestão de resíduos, fundamentada na educação pelo consumo consciente”, disse ele.

Outra meta da gestão David Almeida e Marcos Rotta é realizar estudos para a implantação de novas tecnologias de tratamento de resíduos sólidos, com a criação de um novo aterro sanitário de Manaus, bem como monitorar a evolução do índice de cobertura de esgotamento sanitário, que, conforme meta pactuada com a concessionária Águas de Manaus, será de 80% até 2030.