David é homenageado durante formatura dos 62 anos do Comando Militar da Amazônia

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), deputado David Almeida (PSB), foi homenageado na manhã desta terça-feira (6), no Comando Militar da Amazônia, durante a formatura pelo 62º aniversário da instituição. David recebeu das mãos do comandante militar da Amazônia, general de exército César Augusto Nardi de Souza, a medalha do Sesquicentenário da Batalha da Tríplice Aliança, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao Exército Brasileiro, como presidente da Aleam.

O parlamentar se disse muito honrado com a medalha entregue pelo general Augusto Nardi e disse que a homenagem é na verdade ao povo amazonense, que luta pela soberania da Amazônia amazonense. David foi um dos 19 representantes de poderes e instituições condecorados com a medalha, no mesmo dia em que o CMA entregou o Diploma de Amigo do CMA para mais cinco personalidades e instituições.

“Estou muito honrado com esta homenagem e reconhecimento ao povo do Amazonas, uma vez que nós deputados exercemos o poder pela representação da sociedade. Na democracia, o Parlamento é a representação da sociedade na sua proporção, e hoje uma proporção dela foi homenageada pelo Exército Brasileiro na pessoa do deputado David Almeida”, disse.

Para David, todo apoio da sociedade amazonense e do País, ao CMA, é importante, uma vez que fortalece a maior das missões dessa instituição, que é defender a soberania do território brasileiro. “O Comando Militar da Amazônia é para nós brasileiros amazonenses um dos maiores exemplos de organização e proteção do nosso maior patrimônio. Eu, como deputado e como cidadão, seguirei sempre dando o meu apoio ao CMA, ao Exército Brasileiro, que nada mais é um apoio à defesa da nossa gente”, comentou o presidente da Aleam.

O comandante militar da Amazônia, general de exército César Augusto Nardi de Souza, disse durante a solenidade, que a formatura desta quarta-feira é uma demonstração de que o Exército Brasileiro não está sozinho. Após um breve retrospecto dos 62 anos dos CMA, ele afirmou que o mais importante é reafirmar o compromisso de séculos, do legado deixado pelos antepassados, que tiveram na frase do general Rodrigo Otávio, “a missão de conquistar e manter essa região”.

“Nessa missão do CMA, não estamos sozinhos e essa formatura é um bom exemplo disso. Nela homenageamos homens, mulheres, instituições, militares e familiares, que comungam do mesmo ideal de proteger e desenvolver a nossa Amazônia. A todos os agraciados no dia de hoje (6), o reconhecimento e a gratidão do Comando Militar da Amazônia”, disse o general de exército, Augusto Nardi.

Ao final do seu discurso, o comandante militar da Amazônia destacou o trabalho e a dedicação de cada um dos integrantes do CMA. “Homens e mulheres que são as pedras com as quais construímos essa muralha gigante. E como diz a nossa canção, tem por obrigação defender a nossa soberania, pois é para isso que estamos aqui. Selva!”, finalizou.