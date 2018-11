David diz que Aleam cumpriu seu papel ao votar a favor do pagamento de terceirizados da Saúde

O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, deputado David Almeida (PSB), conduziu a votação unânime favorável ao Projeto de Lei número 175/2018, do Poder Executivo, que remaneja recurso de fundos estaduais para o pagamento de débitos com as empresas médicas, que prestam serviços terceirizados ao Estado. As dívidas do governo com essas empresas vão três a seis meses, segundo representantes das empresas que procuraram o presidente da Aleam para conduzir a solução desses atrasados.

O pagamento às empresas, nos meses de novembro e dezembro, será possível devido a uma emenda coletiva modificativa aditiva ao projeto, relatada pelo deputado Adjuto Afonso, que passou a destinar de 50% (de acordo com a mensagem original do governo) para 80% os recursos do Fundo de Fomento ao Turismo, Infraestrutura, Serviços e Interiorização do Desenvolvimento do Amazonas (FTI) e do Fundo de Apoio às Micro e Pequenas Empresas e ao Desenvolvimento Social do Estado do Amazonas (FMPES) para este fim.

David lembrou que, o que foi votado nesta quarta-feira (14), no plenário, é uma autorização ao governo para que utilize recursos que ainda não entraram nos cofres do Estado. O presidente da Assembleia Legislativa explicou que serão recursos do que o governo ainda vai arrecadar nos meses de novembro de dezembro, uma vez que dos anos meses anteriores já estão comprometidos. Ele estima que o Estado deva arrecadar para esses dois fundos, nos últimos dois meses do ano, aproximadamente, R$ 160 milhões.

“Agora é fiscalizar para que, esses recursos sejam bem aplicados, que eles possam ser utilizados para o pagamento de alguns débitos com essas empresas médicas e que elas possam fazer o repasse devido aos profissionais da saúde, que tanto precisam desses recursos. São funcionários que estão aí há três, quatro, cinco até seis meses esperando que o governo faça esses pagamentos”, disse David.

Assim como esta busca das empresas terceirizadas, David disse que ficará registrado na história da Casa Legislativa, que 2018 foi o ano que o povo Amazonas, representado pelos deputados, viu todas as categorias se dirigirem ao Poder em busca de soluções para problemas que não estavam sendo solucionados pelo Estado. “A Assembleia foi o Poder protagonista para que muitas categorias, muitos servidores públicos, pudessem conquistar aquilo que lhes é de direito”, disse.

Questionado por ser oposição ao governo, David disse que esse seria momento em que ele poderia dificultar a situação do governo, mas o dever de ajudar a população deve ser maior nesses momentos. “O que está aqui em jogo é a vida das pessoas e a política tem que se apequenar diante dos problemas da população. Os políticos precisam entender que o nosso patrão é o povo. É por isso que a Assembleia passou a ter esse protagonismo e eu vou sair aqui desta Casa, com a cabeça erguida, com a certeza do dever cumprido”, salientou.