David destina reforço ao Princesa do Solimões com emenda parlamentar de R$ 300 mil

Como forma de ajudar no fortalecimento do futebol amazonense, o presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, deputado David Almeida (PSB) destinou em emenda parlamentar impositiva no valor de R$300 mil para o Princesa do Solimões Esporte Clube. O recurso atenderá 80% das despesas do time de Manacapuru durante o campeonato amazonense, que começa no dia 2 de fevereiro.

David Almeida defende que por meio da educação e do esporte é possível mudar a vida das pessoas para melhor, principalmente das crianças e jovens amazonenses. “Eu tenho um projeto social há 13 anos de cursos profissionalizantes e também escolinha de futebol para pessoas de baixa renda. Muitas vidas já foram recuperadas pelos dois projetos, por isso, não abro mão de valorizar o esporte e a educação do nosso Estado”, contou.

O diretor de futebol do Princesa, Raphael Maddy declarou que o recurso destinado pelo deputado é o maior suporte que o clube recebeu para disputar o campeonato amazonense de futebol. “O Princesa é o único time de Manacapuru e representa quase 100 mil habitantes que esperam ver o time se destacar. A atitude do deputado David é louvável. É o maior suporte que o time recebeu e estamos trabalhando para o Princesa realizar um bom campeonato”, disse.

A balconista Noemia de Mattos, torcedora do Princesa do Solimões desde que se mudou para Manacapuru, em 2012, ficou muito feliz com o incentivo e disse ter certeza que agora o time volta a dar alegrias aos torcedores. “Em 2018, a equipe praticamente não teve recurso e por isso, quase foi rebaixada. Mas, agora com essa ajuda do deputado David Almeida, tenho certeza que o Princesa fará um bom campeonato. Isso devolve a esperança para nós torcedores apaixonados”, salientou.

Noemia é torcedora “fanática” e apaixonada. Ela acompanha o time em praticamente todos os jogos e tem mais de 50 camisas do clube, uma tatuagem e um pingente com ao “P”, marca do time. “Eu sigo o Princesa em quase todos os jogos. Quando o jogo é fora do Estado eu acompanho pelas redes sociais ou através do pessoal da diretoria. Quero saber tudo como está”, comentou.