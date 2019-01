David destina recursos em emenda para recuperação de vicinais do interior

Entre as emendas impositivas destinadas por cada deputado estadual, duas de autoria do deputado David Almeida (PSB) vão para a recuperação de vicinais dos municípios de Codajás e Santo Antônio do Içá.

Cada município receberá o valor de R$ 120 mil, que serão repassados por meio de convênio a cada prefeitura e atenderão as demandas de implantação, ampliação, melhorias e modernização do sistema viário.

“Destinamos os recursos aos municípios para que os produtores familiares não sofram mais, por não terem como escoar a produção de suas plantações”, disse o presidente da Assembleia Legislativo, deputado David Almeida (PSB).

*Poço artesiano para comunidades em Silves*

Além da recuperação de vicinais, David destinou ainda o valor de R$150 mil para a construção de poço artesiano. O recurso vai beneficiar quatro comunidades do município de Silves.

O parlamentar enfatizou que a emenda vai contemplar moradores das comunidades de Nossa Senhora da Conceição (Anebá), São José (Pampolha), Seringa e São Sebastião do Itapani

“A má qualidade da água para consumo humano causa doenças e para evitar esse problema de saúde pública, destinamos recursos para a construção de poços artesianos a essas comunidades do município de Silves”, pontuou David.